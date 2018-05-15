光伏云网：一步不用跑 建“互联网+”电站

刚刚在上海结束的首届中国自主品牌博览会上，国家电网公司在中央展区展示了自主研发的“国网分布式光伏云网2．0”，智能化的服务吸引了许多参观者。

刚刚在上海结束的首届中国自主品牌博览会上，国家电网公司在中央展区展示了自主研发的“国网分布式光伏云网2．0”，智能化的服务吸引了许多参观者。

借助这个国内最大的分布式光伏服务云平台，如果用户想在自家屋顶上装一个光伏电站，只需通过手机APP按一个键，设计、安装、金融服务就都有人帮忙；电站运行之后，还可以在网上计量电量、结算电费，并享受运维服务，关键是，“一步不用跑”。

国家电网公司董事长舒印彪表示，要深入推进能源生产和消费革命，助推绿色低碳发展和美丽中国建设。立足“建设具有卓越竞争力的世界一流能源互联网企业”的新时代发展战略目标，国家电网公司大力实施扶贫攻坚、光伏云网等让人民生活更美好“八大服务工程”，旨在全面建成开放共享、国际领先的分布式光伏产业公共服务平台，更好地服务光伏产业发展，助力精准脱贫攻坚。

“国家队”：挺起自主创新品牌脊梁

习近平总书记指出，企业要实现“中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变”。品牌的背后，是企业不断革新的技术和不断优化的服务，是对行业发展趋势的准确把握和持续促进，是对消费升级的有效满足和积极引导。作为国家电网公司一张亮丽的“品牌名片”，国网分布式光伏云网建设被舒印彪寄予12字期望：办出特色、促进发展、服务客户。

数据显示，2017年我国光伏发电新增装机量为53．06GW，继续快速增长，其中分布式光伏新增装机19．44GW，成为市场中的新亮点。

然而，随着分布式光伏迅猛增长，行业痛点也开始显现。中国经济导报记者在采访中发现，就用户端而言，由于服务信息不对称、商业模式封闭等原因，分布式光伏客户在设备选型、融资贷款、日常运维等方面长期存在难题；而从服务端来看，通过传统的线下渠道申请分布式光伏并网和运行服务，不但一线服务人员倍感压力，业主也难以快捷地了解电站运行和电费补贴支付情况。

而要解决这样的“痛点”，最关键一环就是打破信息不对称，解决行业供需矛盾。在此背景下，国网电商公司在国网公司有关部门的指导支持下，大力推进自主创新，不断加大互联网与电网主业融合的深度与广度，依托移动端的“电e宝”和PC端的国网商城，建成“国网分布式光伏云网”。通过“互联网＋光伏”，构建“线上平台＋线下服务”的生态体系，实现“一口报装更便捷、一键建设更省心、一网监测更智能、一步结算更快捷”的全方位立体化服务。

光伏云网自2017年4月上线运行以来，累计接入分布式光伏用户100．17万户、装机容量3998．94万千瓦，实现国网公司经营区分布式光伏用户100％接入，成为国内最大的“科技＋服务＋金融”分布式光伏服务云平台。

5月10日，“国网分布式光伏云网2．0”在北京上线。国网电商公司光伏云事业部运营总监谢祥颖介绍说，与1．0版本相比，2．0版本更智能、更便捷、更安全、更增值、更精准。尤其是基于大数据、物联网等技术，2018年3月，首例5G技术已成功应用于光伏云网，实现了快速组网，毫秒级数据传输，满足多维度、高频次数据采集需要，实现对电站运行的动态监测和故障诊断。

国家能源局新能源司副司长梁志鹏认为，光伏云平台在技术上开辟了新方式，为光伏发展提供了良好的环境。电子化平台“一站式办理”既提高了效率，也给项目投资者带来便利。

“云”不蔽日：光伏入云助力精准脱贫

借助“科技＋服务＋金融”，以“光伏云网”助力增收、以“光伏学院”增加就业，国家电网公司“光伏扶贫”走出了一条特色之路。

2016年以来，国家电网公司在定点扶贫的湖北、青海五县区全资捐建7座县级光伏扶贫电站和236座村级光伏扶贫电站。这些扶贫电站所有信息全部接入光伏云网，村民可以通过手机客户端实时查看电站运行状况和预期收益，增强参与感和获得感。

“每个村投资200万元建设一个200千瓦的光伏电站，每年的发电量是18万～20万度，利用小时数是900～1000小时，村民每年因此收益15万～20万元。这样，每个村集体每年就增加了近20万元的收入，能对这个村的脱贫攻坚发挥极大的作用。”舒印彪在“国网分布式光伏云网2．0”上线仪式上说。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214638-1.html

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