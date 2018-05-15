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2018年一季度全国光伏发电量351亿千瓦时 同比增长64%

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科技传媒网 互联网转载 2018-05-15 19:04

截至3月底，全国可再生能源发电总装机容量达到62222万千瓦时，占全国规模以上电厂总发电装机容量的36．5％。

截至3月底，全国可再生能源发电总装机容量达到62222万千瓦时，占全国规模以上电厂总发电装机容量的36．5％。

1－3月全国水电发电量1933亿千瓦时，同比增长2．6％，全国各主要流域水电梯级运行正常，基本无弃水。

1－3月全国风电发电量979亿千瓦时，上网电量952亿千瓦时，同比增长38％。得益于各项改善措施的实施和全社会用电量的大幅提升，全国累计弃风电量和弃风率同比均得到大幅改善。累计弃风电量91亿千瓦时，同比减少32．5％；累计弃风率8．5％，同比下降7．6个百分点。

1－3月全国光伏发电量351亿千瓦时，同比增长64％。全国集中式光伏电站弃光电量16．2亿千瓦时，同比下降30％；弃光率5％，同比下降5．3个百分点。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214639-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:光伏发电量

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