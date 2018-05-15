2018年一季度全国光伏发电量351亿千瓦时 同比增长64%

截至3月底，全国可再生能源发电总装机容量达到62222万千瓦时，占全国规模以上电厂总发电装机容量的36．5％。
截至3月底，全国可再生能源发电总装机容量达到62222万千瓦时，占全国规模以上电厂总发电装机容量的36．5％。
1－3月全国水电发电量1933亿千瓦时，同比增长2．6％，全国各主要流域水电梯级运行正常，基本无弃水。
1－3月全国风电发电量979亿千瓦时，上网电量952亿千瓦时，同比增长38％。得益于各项改善措施的实施和全社会用电量的大幅提升，全国累计弃风电量和弃风率同比均得到大幅改善。累计弃风电量91亿千瓦时，同比减少32．5％；累计弃风率8．5％，同比下降7．6个百分点。
1－3月全国光伏发电量351亿千瓦时，同比增长64％。全国集中式光伏电站弃光电量16．2亿千瓦时，同比下降30％；弃光率5％，同比下降5．3个百分点。
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214639-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm
1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；
2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；
3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。
4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。
常摊开着一张电子城物业所服务的园区平面图，上面详细描绘了产业园的每个角落
年糕妈妈定制：高颜值又好用的野餐垫
我国第一座污水处理概念厂近日在江苏省宜兴市正式开工建设。4年来，污水处理概念厂得到了国内外专家学者、地方政府、企业组织、青年学子的广泛参与，经历了多轮
科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。