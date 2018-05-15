2018年一季度全国光伏发电量351亿千瓦时 同比增长64%

1－3月全国风电发电量979亿千瓦时，上网电量952亿千瓦时，同比增长38％。得益于各项改善措施的实施和全社会用电量的大幅提升，全国累计弃风电量和弃风率同比均得到大幅改善。累计弃风电量91亿千瓦时，同比减少32．5％；累计弃风率8．5％，同比下降7．6个百分点。

1－3月全国水电发电量1933亿千瓦时，同比增长2．6％，全国各主要流域水电梯级运行正常，基本无弃水。

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