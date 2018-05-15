宝马在中国首获自动驾驶路试牌照

报道称，宝马集团由此成为首家在中国获得自动驾驶路试许可牌照的国际整车制造商。此外，宝马集团计划于2021年上市的宝马iNext，将满足第3级到第5级自动驾驶的安
据《北京商报》报道，5月14日，上海市智能网联汽车道路测试推进工作小组（由上海市经信委、上海市公安局、上海市交通委三个部门联合）正式向宝马集团颁发了上海市智能网联自动驾驶测试牌照。
▲宝马iNext，图片来自凤凰科技
报道称，宝马集团由此成为首家在中国获得自动驾驶路试许可牌照的国际整车制造商。此外，宝马集团计划于2021年上市的宝马iNext，将满足第3级到第5级自动驾驶的安全技术要求。
据报道，未来宝马集团的自动驾驶车辆的主要实验场地集中在上海国际汽车城内的博园路与北安德路，总长度约为5。6公里。同时，宝马7系则为执行路试的最新原型测试车辆，并已经针对中国路况进行了升级改造，计划先期5月投入使用2辆，到今年年底将陆续增至7辆。
根据IT之家此前的报道，上汽和蔚来（3月1日，上海）获得了智能网联汽车测试道路的资格，百度同期获得北京市首批自动驾驶测试试验用临时号牌，北汽（4月25日，北京）拿到了北京市自动驾驶的测试牌照，腾讯（5月14日，深圳）获得智能网联汽车道路测试牌照。
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