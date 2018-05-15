康力优蓝机器人科技有限公司即将亮相OFweek 2018（第四届）中国工业自动化及机器人在线展

2018年5月16日，备受业界关注的“科技媒体 2018（第四届）中国工业自动化及机器人在线展会”将在科技媒体展会平台正式开展，北京康力优蓝机器人科技有限公司将携小笨

2018年5月16日，备受业界关注的“科技媒体 2018（第四届）中国工业自动化及机器人在线展会”将在科技媒体展会平台正式开展。借助科技媒体独具特色的在线展会平台，本次展会将集中展示自动化及机器人行业最先进的技术和产品，聚焦新一代工业自动化、工业机器人、智能机器人、工业测量技术等核心领域，为参展商及买家构建一个品牌展示、互动交流，达成合作的强大平台。

基于创新的理念和数年的积累，本次在线展会吸引了业内众多知名企业踊跃参展。借助先进的互联网技术、科技媒体庞大的行业会员数据以及全方位的报道，企业参展价值将得到最大体现。其中，北京康力优蓝机器人科技有限公司将携小笨桌面萌宠机器人、U03S家庭陪伴幼教机器人、U03E可视化编程教育机器人等产品亮相“科技媒体 2018（第四届）中国工业自动化及机器人在线展会”。

企业介绍

北京康力优蓝机器人科技有限公司（CANBOT）是由康力电梯和紫光股份两家上市公司共同投资的高科技智能服务机器人企业，是全球领先的服务型机器人研发制造及机器人应用解决方案提供商，国家级高新技术企业；致力于为个人和企业用户提供最具创新价值的民用机器人产品及应用方案。

公司核心团队2008年进入智能机器人研发领域，并与中科院、清华大学、华为、方正、创维等顶级科研机构形成战略合作，在AI（人工智能）、语音识别、智能感应、交互式软件等方面都是行业的专家。在世界顶尖工程技术研发团队支持下，康力优蓝的机器人产品线完整覆盖至类人型服务机器人、教育娱乐型机器人、智能家居型机器人等全线智能服务型机器人产品；拥有数百项的自主知识产权和完善的专利保护体系；国家服务机器人标准总体组成员单位，国内首家获得ISO9001质量管理体系认证的服务机器人企业。

参展产品

小笨桌面萌宠机器人

U05 Mini是一款桌面萌宠陪伴机器人，具有红外侦测、语音控制、按键控制、触摸控制、可视化图形编程、手机远程控制，操作简易好懂。还具有高品质的自然语言对话、云端海量音频、自定义语音点播实现人机互动交流陪伴。提供包括儿歌、故事、百科、古诗、情绪、问答、音乐、日期、成语、单词、算数、动物认知、天气、笑话、国旗、星座等个性化服务，也可以根据场景设置动作。这款桌面机器人有着萌宠的外貌、合适的大小、有趣又安全。

U03S家庭陪伴幼教机器人





小优U03S精研人工智能深度学习方法，创造出以机器人为本体的儿童多元智能成长阶梯式学习方案。寓教于乐的人机交互模式，完整覆盖儿童教育的综合知识体系，实现儿童多元智能的指数级发展，并成功地作为核心机器人幼教项目被列入“十二五”科研规划重点课题。

U03E可视化编程教育机器人

风靡千万家庭的小优机器人直系基因组成，核心拥有智能趣味可视化编程系统，通过简单便捷的操作方式，呈现功能性机器人控制程序的学习方法。

智能机器人机体与可视化编程软件教学的有机融合，培养学生对人工智能技术的兴趣，真正认识智能机器人，了解机器人软件工程，机器人功能与应用等方面的基本知识。

展会特色

本次展会，除了产品展示还将同期举办“专家技术研讨会”、“企业技术大牛讲座”、“ 工业自动化＆机器人・十大最具人气产品评选”等特色活动，给观众带来不一样的收获和体验，组团参会还有大礼相送哦！

此外，暨南大学信息科学技术学院教授柳宁将在专家技术研讨会上带来以“中国制造业转型升级中的机器人关键技术”为主题的专场研讨，主要介绍机器人在中国制造业面临重大转型升级任务中扮演的重要角色，以及机器人的安全、人机协同、编程技术、感知技术、工具技术等关键技术的发展情况。

凭借科技媒体强大的全平台优势，展会期间通过手机、电脑或平板等移动设备都能实时进入展会观展，让您足不出户便可了解激光行业最新动态，拓展人脉资源，构建合作关系！

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214642-1.html

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