阿里2位专家入选"千人计划":研发无人车和系统架构

阿里2位专家入
科技传媒网讯 网易科技新闻5月15日消息，第14批国家“千人计划”入选专家中，阿里达摩院人工智能实验室首席科学家王刚、蚂蚁金服计算存储首席架构师何昌华，他们的研究领域分别是无人驾驶、系统架构领域。
据阿里介绍，王刚为新加坡南洋理工大学终身教授。于2017年3月加入阿里巴巴，负责机器学习、无人驾驶等领域的研发工作。目前其主要研究领域为下一代的无人物流设备(包括无人送货车和无人卡车等)。王刚在申报材料中表示，他将带领研发团队基于视觉感知、三维感知和SLAM(同步定位与地图构建)技术等， 研发高性能的实时嵌入式智能机器感知系统，并基于此系统进一步开发无人物流设备。 其研发团队正在研发L4级别的无人驾驶技术。
而何昌华为斯坦福大学博士。2008至2015年在Google的搜索架构部门工作。2015至2017年在Airbnb工作，负责后台系统的应用架构专注于大规模的分布式系统及大数据架构。他带领团队研发并上线了蚂蚁实时智能决策系统，解决了端到端秒级数据实时性，线下模型训练和线上决策数据一致性，以及业务智能化门槛高和开发周期长的问题。目前他聚焦于新一代数据技术架构以及金融级核心计算引擎的自主研发。
目前阿里巴巴共有9名“千人计划”专家，研究领域包含机器学习、云计算、无人驾驶、物流智能调度、金融级系统架构等。
“千人计划”是国家海外高层次人才引进计划，分国家级和省级。国家级“千人计划”引进的人才大多研究水平居于国际前沿，掌握核心关键技术或拥有专利，其中诺贝尔奖获得者和发达国家科学院院士80余人。
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214643-1.html
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