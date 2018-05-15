瑞幸咖啡公开信称星巴克涉嫌垄断 施压供应商站队

公开信称星巴克与很多物业签订的合同中存在排他性条款。因为与星巴克签订了排他性租赁合同，虽然还有闲置铺位，但也无法租赁给像瑞幸这样的咖啡连锁店。

除此之外，星巴克对瑞幸的供应商伙伴频繁施压要求站队，并停止向瑞幸咖啡继续供货。包括机器设备、包装包材、食品原料的供应商。

瑞幸表示星巴克经涉嫌违反《反垄断法》的相关规定，并委托了律师事务所近日将就以上问题向国家反垄断行政执法机构进行投诉，并向有关城市人民法院正式提起诉讼。

瑞幸咖啡（luckin coffee）在内测、外测的试营业之后，5月8日宣布正式开业，已陆续在北京、上海等13个城市试营业，目前已完成门店布局525家。其CEO钱治亚表示，瑞幸希望应用新零售模式，实现产品、价格、便利性的均衡融合，为中国消费者提供一个高性价比、购买方便的咖啡选择。（崔玉贤）

以下为公开信全文：

给行业一个公平竞争的机会 让中国消费者有更多的选择

――致星巴克的一封公开信

星巴克是一家伟大的公司，进入中国近20年来在教育中国咖啡市场方面做出了很多努力和贡献，并取得了巨大的成功，已占据中国连锁咖啡市场50%以上的份额，一直以来都是瑞幸咖啡及中国咖啡行业所有从业企业学习的榜样。

近期，我们在业务发展中遇到了以下情况。主要包括：第一，星巴克与很多物业签订的合同中存在排他性条款。很多物业向我们反馈，前期已与星巴克签订了排他性租赁合同，虽然还有闲置铺位，但也无法租赁给我们。这些排他对象，既包括国内外大大小小的数十家咖啡连锁品牌，还包括咖啡占营业收入30%以上的店铺，甚至名称与“咖啡”字样相关的任何商家。第二，星巴克对我们的供应商伙伴频繁施压要求站队。瑞幸咖啡所选择的供应商全部为世界顶级品牌，其中很多与星巴克的供应商相重合，近期已有多家机器设备、包装包材、食品原料的供应商反馈，星巴克要求他们站队并停止向瑞幸咖啡继续供货。目前，我们已接到部分合作伙伴将要停止供货的通知。星巴克的上述做法，既影响我公司的正常经营，也损害了市场公平竞争环境，阻碍了中国咖啡行业的发展。

经咨询相关部门及专业人士，我们认为星巴克的这些做法已经涉嫌违反《反垄断法》第14条和第17条的有关规定。为加快推进问题解决，我们委托金杜律师事务所近日将就以上问题向国家反垄断行政执法机构进行投诉，并向有关城市人民法院正式提起诉讼。

在此，我们衷心地希望，星巴克能够尽快解除合同中排他性条款，立即停止向我方供应商施压，并确保今后不再出现类似行为。我们相信，星巴克作为一家世界级公司，能够用开放的胸怀和其他咖啡品牌共同携手发展中国咖啡市场，给行业一个公平竞争的机会，比品质、比服务、比价格，让中国消费者有更多的选择。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214644-1.html

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