从传统制造到智能制造的长春之路

自2016年11月正式获批“中国制造2025”试点示范城市以来，长春就把试点示范城市建设作为推进供给侧结构性改革、促进经济结构调整和发展方式转变、推进长春老工业

一条条自动化生产线整齐排列，一个个机器人焊接手有序操作，焊花在空中有节奏地飞舞……3月29日，一汽―大众长春奥迪Q工厂正式建成投产，这座全球最先进、最环保的工厂，是“长春智造”的最新代表。

自2016年11月正式获批“中国制造2025”试点示范城市以来，长春就把试点示范城市建设作为推进供给侧结构性改革、促进经济结构调整和发展方式转变、推进长春老工业基地全面振兴发展的重要举措。去年，长春市因此获国务院通报表扬。今年，由于长春工业稳增长和转型升级成效明显，被列入国家工信部提报国务院拟通报表扬名单。

高位谋划推进城市试点示范

这是一次创新。

为推动“智能制造”业不断发展壮大，长春市在市委、市政府的高位统筹推动下，构建了“5+3+N”政策支撑体系，并出台了《“中国制造2025”长春实施纲要》《长春市推进“中国制造2025”试点示范城市建设实施方案》等一系列文件，勾勒出试点示范城市建设的时间表、路线图、任务书、责任人。

长春市成立了由市委书记、市长担任双组长的领导小组，27个市直部门、15个县（市）区、开发区主要负责同志为成员的长春市推进“中国制造2025”工作领导小组联席会议制度，统筹推进、协调解决涉及全局性的重大问题。成立了推进“中国制造2025”专家咨询委员会，由在长6名院士和90位专家组成，组织开展咨询、诊断、指导、培训等方面的服务。成立了长春产业发展研究院，搭建起具有智库型、创新性的综合平台。

高位谋划统筹推进迅速掀起了建设“中国制造2025”试点示范城市的“第一波高潮”，也让长春制造业向产业链高端环节瞄准，向“智能制造”迈进，推动经济前行的合力变得更加强大，逐步和世界接轨。

付出终有回报。2017年，长春工业在下行压力持续的背景下逆势上扬，全市规模以上工业总产值突破万亿大关，同比增长10.7%，实现工业增加值2655亿元，同比增长9%。

先行先试推动“智能制造”走向精尖

这是一次厚积。

随着“中国制造2025”的不断推进，长春市在装备制造业领域的高端产品不断涌现。高端数控机床项目、工业机器人产业项目、智能制造产业支撑服务云平台项目等等，在创新驱动的战略下，长春市装备制造名单里的项目有上千种，也积累了不少成果：中车长客股份有限公司在国内率先掌握被称为“高铁大脑”的列车网络控制技术；“吉林一号”创下了我国第一颗商用卫星以一个省的名义冠名发射等多项“第一”……这些都标志着长春正一步步走入“智能制造”时期。

而“长春智造”不只于此，还有荣德光学、长光宇航、迪瑞医疗等一大批科技型“小巨人”企业在国内国际处于领先地位，这些将成为长春未来的“希望之星”。以供给侧结构性改革为主线，长春着力推进555个引领产业发展的智能制造示范型项目、重大创新型项目、融合发展型项目、产学研协同创新平台项目、园区（基地）型项目和“专精特新”项目等。

厚积必定薄发。2017年，长春市启动实施了10个智能化工厂、20个数字化车间和50条自动化生产线建设。用于自动化、数字化、智能化改造投资占技术改造总投资的50%以上，全市规上工业增加值能耗累计下降4%以上。

提质增效赢来发展大好前景

这是一次腾飞。

在吉林省通用机械有限责任公司，近万平方米的车间，生产线全面升级改造为智能生产线，车间里只有几名工人，操作员则是公司自主研发的机器人。这是长春市装备制造智能化的一个缩影。

近三年，长春市财政资金共投入近3亿元，支持290个技术改造项目，促进产业向价值链高端发展。

围绕制造业创新发展的重大需求和共性技术，长春市培育建设了8个制造业创新中心，重点支持10个产学研协同创新平台建设、34个地院（校、所）合作专项和30个重大科技攻关和成果转化项目，航天专用碳纤维、高灵敏度科学级背照式CMOS图像传感器、安全环保型化工灌装机器人系统、中功率二氧化碳集束激光器等一批关键技术实现产业化。

围绕核心基础零部件，长春市重点推进轻量化转型升级项目建设，吉林通用机械中德工业园、吉林富峰热成型零部件基地、吉林万丰奥威汽车铝轮毂数字化工厂、一汽铸造变速箱压铸铝壳体、吉林通鑫玄武岩纤维复合材料零部件产业化等轻量化项目相继投产，长春市汽车零部件轻量化制造体系初步形成。

围绕制造业与互联网融合，长春市成功引进了华为、浪潮、科大讯飞等大数据行业龙头，建成吉林移动、联通吉林云数据基地、华为长春、浪潮等6个较大型数据中心，达到8000个机柜、10万台服务器的规模。

九万里风鹏正举。2017年，长春规上工业企业实现利润772亿元，同比增长3.8%，工业产值利润率7.5%，在15个副省级城市中名列前茅。全市制造业质量竞争力指数由2016年的81.14提高到81.52，制造业增加值率由2016年的24.95%提高到25.27%。

从长春制造到长春创造、从长春速度到长春质量、从长春产品到长春品牌，沿着追寻高质量发展的成长足迹，“中国制造2025”为长春老工业基地振兴注入了澎湃新动能。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214645-1.html

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