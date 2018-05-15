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国家电网这样攻坚“光伏扶贫”

点评

科技传媒网 互联网转载 2018-05-15 21:07

在精准扶贫攻坚战中，“输血”还是“造血”，这是一道易答题。但如何找准模式，真正实现转变，虽不易作答，但却关系着扶贫攻坚的最终结果和长远成效。

在精准扶贫攻坚战中，“输血”还是“造血”，这是一道易答题。但如何找准模式，真正实现转变，虽不易作答，但却关系着扶贫攻坚的最终结果和长远成效。

为了让精准扶贫有抓手见长效，我国推进实施了精准扶贫十大工程，其中，光伏扶贫自2014年3月率先在安徽金寨开展试点以来经过4年多的发展，得到越来越多的关注及认可，也有越来越多的企业参与到光伏扶贫中来，最为关键的是，越来越多的贫困群体真正从中受益。

场景一

一键建光伏――打通“最后一公里”

家住湖北宜都的建档立卡贫困户曾宪德，恐怕做梦也想不到，自家的屋顶能变成“聚宝盆－－通过屋顶光伏电站，每年多了3000多元收入。光伏扶贫工程，正将“输血式扶贫向“造血式扶贫变为可能。为确保光伏扶贫政策精准落地，国家电网公司建立技术支撑体系、提供全方位技术服务，利用国网分布式光伏云网平台，打通了光伏扶贫的最后一公里

曾宪德所在的纸坊冲村位于宜都市南部，主要产业是花椒种植，投入产出比过低，加之交通运输条件十分不利，成为制约当地经济发展、提高收入的瓶颈。全村500多户里，有40余户是建档立卡贫困户。

对于建档立卡贫困户的帮扶，是精准脱贫攻坚的重中之重。而光伏扶贫，既是扶贫工作的新途径，也是扩大光伏市场的新领域，有利于增收就业，具有明显的产业带动和社会效益。根据国家能源局、国务院扶贫办光伏扶贫工程工作方案，从2015年到2020年，开展光伏发电产业扶贫工程，实施分布式光伏扶贫，支持贫困县内已建档立卡贫困户安装分布式光伏发电系统，增加贫困人口基本生活收入。自2014年3月率先在安徽金寨开展试点以来，越来越多的企业参与到光伏扶贫中来，越来越多的贫困群体真正从中受益。

2017年，宜都市开始实施光伏扶贫工程，在严格执行国家补助政策的基础上，同步实施宜都市补助政策，对建档立卡贫困村建设50KW（千瓦）分布式光伏电站发放补助，金额为20万元／个。村里将曾宪德列入了工程实施范围，给他家的屋顶装上了5KW的光伏电站。

有了好政策，落地实效却由“最后一公里决定。虽然曾宪德家的屋顶装上了光伏电站，但怎么知道设备运转是不是正常，发了多少电，赚了多少钱？对于曾宪德等普通用户来说，光伏发电的相关知识过于专业，又苦于求助无门，“真是让人头疼嘞！

一次偶然的机会，让曾宪德的头“不疼了。2018年初，他外出打工的儿子在当地的供电营业厅发现了有关“国网分布式光伏云网的介绍。在工作人员的耐心指导下，他在手机上安装了软件“光e宝，只需按一个键，就能得到选址、设计、安装、金融、维修等服务，打开手机就能查询光伏发电运营情况和电费，更重要的是，“能随时知道挣了多少钱

“我们老百姓，以前只知道光伏扶贫好，但真不知道和咱有啥关系，该咋弄。现在有了光e宝这个‘宝贝，真是太方便了！曾宪德如获至宝地说，电站每年大约能给家里带来3000多元的收益，“这钱比养猪、养鸡挣得容易、挣得稳当，我的心里真亮堂！感谢国家，感谢国家电网！”

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214646-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:国家电网光伏扶贫

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