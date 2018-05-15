广东天机机器人有限公司即将亮相OFweek 2018（第四届）中国工业自动化及机器人在线展会

2018年5月16日，备受业界关注的“科技媒体 2018（第四届）中国工业自动化及机器人在线展会”将在科技媒体展会平台正式开展。广东天机机器人有限公司将携天机机器人TR

2018年5月16日，备受业界关注的“科技媒体 2018（第四届）中国工业自动化及机器人在线展会”将在科技媒体展会平台正式开展。借助科技媒体独具特色的在线展会平台，本次展会将集中展示自动化及机器人行业最先进的技术和产品，聚焦新一代工业自动化、工业机器人、智能机器人、工业测量技术等核心领域，为参展商及买家构建一个品牌展示、互动交流，达成合作的强大平台。

基于创新的理念和数年的积累，本次在线展会吸引了业内众多知名企业踊跃参展。借助先进的互联网技术、科技媒体庞大的行业会员数据以及全方位的报道，企业参展价值将得到最大体现。其中，广东天机机器人有限公司将携天机机器人TR8、天机SCARA机器人SR3／SR6、TR8单打磨标准工作站等产品亮相“科技媒体 2018（第四届）中国工业自动化及机器人在线展会”。

企业介绍

广东天机机器人有限公司（简称天机机器人）成立于2017年7月，是长盈精密和安川的合资公司。公司总投资1亿人民币，注册资金5000万人民币，其中长盈精密持股65％，安川持股35％。 天机机器人先后荣获“东莞十大成长性企业”、“规模以上工业企业”、“恰佩克2017年度技术创新奖”；天机机器人TR8被认定为广东省高新技术产品，通过广东省质监中心认证，并荣获“产品技术金奖”。

安川电机是全球四大机器人巨头之一，在伺服电机、运动控制器、变频器、机器人等领域处于世界先进水平。天机机器人通过引进安川成熟的生产管理体系和品质管理体系，同时共享安川在全球的供应链系统，在东莞本地自主研发、自主生产、自主销售、具有自主品牌的国产工业机器人。 2017年下半年短短三个月内天机机器人已生产并销售500台小型六轴工业机器人，2018年计划生产3000台，在2020年实现年产万台的生产规模。天机机器人必将成为中国国产机器人的龙头企业。

参展产品

天机机器人TR8

天机机器人TR8在小型轻量化六轴机器人中速度世界NO．1，可搭载各类夹具和传感器，对应高精密组装、检测、打磨抛光、搬运等不同行业应用，通过高速高精密动作，减少节拍显著提高生产率。

在同级别机器人中防护等级最高IP67，整机防护等级：IP67，完美适应油雾、粉尘、潮湿、高温等恶劣环境。采用国际一流的生产体系，品质坚如磐石，特别适用于工作强度大、环境恶劣、产品精度和一致性要求高的应用场合，就算365天×24小时连续运行品质依然稳定。

天机SCARA机器人SR3／SR6

SCARA（SR系列）具有三大优势，一是稳定精准：重复定位精度高，配合视觉定位及传送带跟踪管理系统，保证优质稳定的工艺和产品；二是工作范围广：工作范围更宽广，运动半径400－650mm，在其运动行程内，保证高效完成动作。三是超稳定：高刚性力臂设计，具备高速度、高精度、低振动特点，更加稳定可靠。

TR8单打磨标准工作站

TR8单打磨标准工作站也具备三大优势，一是高效率：机器人速度世界NO．1、一键启动、复杂打磨轨迹，简单适配、兼容多种产品尺寸；二是高品质：机器人重复定位精度0．02mm、产品二次定位，打磨更精准、专业打磨软件，提前为您优化；三是低成本：最高性价比TR8机器人、控制内置、无需PLC，气动打磨、经济高效环保打磨路径。

展会特色

本次展会，除了产品展示还将同期举办“专家技术研讨会”、“企业技术大牛讲座”、“ 工业自动化＆机器人・十大最具人气产品评选”等特色活动，给观众带来不一样的收获和体验，组团参会还有大礼相送哦！

此外，暨南大学信息科学技术学院教授柳宁将在专家技术研讨会上带来以“中国制造业转型升级中的机器人关键技术”为主题的专场研讨，主要介绍机器人在中国制造业面临重大转型升级任务中扮演的重要角色，以及机器人的安全、人机协同、编程技术、感知技术、工具技术等关键技术的发展情况。

凭借科技媒体强大的全平台优势，展会期间通过手机、电脑或平板等移动设备都能实时进入展会观展，让您足不出户便可了解激光行业最新动态，拓展人脉资源，构建合作关系！

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214648-1.html

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