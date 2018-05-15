OFweek 2018（第四届）中国自动化及机器人在线展会即将开幕

2018年5月16日，由科技媒体中国高科技行业门户主办，科技媒体工控网和科技媒体机器人网承办的“科技媒体 2018（第四届）中国工业自动化及机器人在线展会”即将隆重开幕，

2018年5月16日，由科技媒体中国高科技行业门户主办，科技媒体工控网和科技媒体机器人网承办的“科技媒体 2018（第四届）中国工业自动化及机器人在线展会”即将隆重开幕。展会已进入倒计时最后1天，各项准备工作正紧锣密鼓地进行，观众登记观展入口异常火热。

全面覆盖自动化及机器人产业链

本届在线展会将凭借科技媒体庞大的行业会员数据与强大的行业影响力，借助先进的互联网科技与成熟的在线展会平台，为自动化及机器人行业参展商及买家搭建一个高效、便捷的交流与商贸平台。展会期间将集中展示自动化及机器人行业最先进的技术和产品，聚焦新一代PLC／PAC、DCS、变频器、工控机、传感器、仪器仪表、人机界面等产品，部分参展产品如下：

此外还有搬运机器人、焊接机器人、码垛机器人、喷涂机器人、装配机器人、情感机器人、早教机器人、儿童机器人、教育机器人、看护机器人、陪伴机器人、聊天机器人、热像仪、热成像钳形表、接近传感器、光电传感器、手持光谱仪、示波器、频谱分析仪等产品都会在展会上亮相。

除此之外，本次在线展会也获得了业内企业的广泛认可与积极参与。在招展过程中，来自国内外自动化及机器人企业纷纷报名参展，以下为部分参展展商：

亮点频频，不容错过

在互联网＋背景下，在线展会形式新颖、优势突出，能够实现全天候24小时网上展示。区别于传统线下展会，可以大幅减少订场地、订酒店、展台搭建、大量人力等各类成本。不仅为买卖双方减少中间环节，降低购销成本，更达到了买家跨越地域限制看样、询价问料、订货的效果。当然本届在线展精彩不止于此：

1．参与有礼，满载而归。本次在线展会面向自动化及机器人产业链上中下游，组团参展或参观更有特别大礼相赠，凡是注册参与的观众都有机会获得精美礼品。礼品多多，机会多多！

2．同期举办专场在线技术研讨会。暨南大学信息科学技术学院教授柳宁将带来以“中国制造业转型升级中的机器人关键技术”为主题的专场研讨，主要介绍机器人在中国制造业面临重大转型升级任务中扮演的重要角色，以及机器人的安全、人机协同、编程技术、感知技术、工具技术等关键技术的发展情况。有相关应用需求的观众，可以在研讨会中和柳宁教授具体交流。

3．权威评选表彰行业创新。本届在线展还将进行自动化及机器人产品评选，主办方根据所有参展产品的观众浏览数、留言数以及资料下载数等项目综合评估，同时经过科技媒体资深编辑团队考察参选单位的各项软、硬实力之后，最终公开揭晓“工业自动化＆机器人・十大最具人气产品”评选奖项。

4．帮助展商拓展商机。本次在线展会邀请行业采购商、及采购团体等观展采购及互动交流，洽谈商机。同时，主办方还将对参展产品重点推介，进一步促进合作达成。

5．高效多渠道推广。依托科技媒体十多年办会经验及强大的会员资源、推广资源优势，展览活动将通过科技媒体专业平台向全行业发布，并联合新华网、新浪、搜狐、腾讯、网易、南方网、凤凰网、每日经济新闻等权威媒体助力品牌宣传，实现展会高效多渠道推广。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214649-1.html

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