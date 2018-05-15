王自如怒撕老罗：要收购苹果，只靠锤粉可养不起情怀,王自如 苹果 罗永浩 锤子手机
科技传媒网讯 网易科技新闻5月15日消息，王自如和老罗又开撕了，今天罗永浩的锤子手机在鸟巢开发布会，王自如发文《罗永浩你在怕什么？》，文中称罗永浩指使锤子手机给Zealer发律师函并让平台封了自己的号，并讽刺老罗：“要收购苹果，只靠锤粉可养不起你的情怀。”
事件起因是ZEALER中国官方微博称王自如要去做锤子发布会的直播，罗永浩回复称：“不要来，你们要是胆敢来，我不会放过你们的投资人……你们知道我说的是谁。就酱。”
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