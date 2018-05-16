中国科协公布第二十届年会总体安排及筹备情况

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月15日消息，今日，第二十届科协年会筹备进展发布会在北京举行，并公布了总体安排及筹备情况。第二十届中国科协年会定于2018年5月26-27日在浙江省杭州市举办，主题为“改革开放 创新引领”，由中国科协和浙江省人民政府共同主办。根据年会总体方案，共设计六大板块25项重点活动，其中包含开幕式和闭幕式两项程序板块及智库聚才、学术引领、科普示范和群团改革等四项核心板块，目前年会总体安排基本就绪，各项筹备工作进展顺利。

具体活动方案如下：

（一）两项程序板块，包括开幕式和闭幕式。

开幕式定于5月26日上午在杭州国际博览中心举行，拟请中国科协党组书记、常务副主席、书记处第一书记怀进鹏主持，全国政协副主席、中国科协主席万钢致开幕词，浙江省委书记车俊致欢迎词，电气和电子工程师协会(IEEE)执行董事兼首席运营官史蒂芬・韦尔比（Stephen Welby）致辞，有关领导同志讲话。特邀科学技术部部长王志刚；中国工程院院长、中国机械工程学会荣誉理事长、中国工程院院士周济；中国科协副主席、西湖大学校长、中国科学院院士施一公和一位企业家代表分别围绕科技政策、智能制造、生命科学、企业创新等领域做主旨报告，中国科协副主席、科学技术部党组成员、国家自然科学基金委员会主任、中国科学院院士李静海主持。出席开幕式的人员包括国内外专家、学者和各方面代表2500余人。

闭幕式定于5月27日下午在杭州国际博览中心举行。面向科技界发布60个重大科学前沿问题和60个重大工程技术难题。特邀中国金属学会理事长、中国工程院院士干勇，中国北斗卫星导航系统总设计师、中国宇航学会副理事长杨长风，科大讯飞股份有限公司执行总裁、中国人工智能学会副理事长胡郁分别围绕先进材料、北斗系统、人工智能等领域做主旨报告。颁发中国科协求是杰出青年奖、中国（杭州）海外人才创新创业项目大赛奖，同时举行年会会旗交接仪式。

（二）四项核心板块，包括智库聚才、学术引领、科普示范和群团改革。

1.智库聚才

智库聚才包括浙江省党政领导与院士专家座谈会、中国科技峰会――中国科技智库论坛、数字经济：科学家企业家之江对话、中国(杭州)海外人才创新创业项目大赛及路演与对接等四项活动。

5月27日上午举行浙江省党政领导与院士专家座谈会。着眼于浙江省经济社会发展规划和科技创新重点领域，汇聚高层次智库团队，前期组织院士专家分10课题，开展全面深入调查研究，形成了高水平的咨询报告。在此基础上，重点围绕浙江自由贸易港建设的实施路径、加快半导体产业发展、“大湾区”建设等专题进行交流，为浙江高质量发展建言献策。

5月24日举行中国科技峰会――中国科技智库论坛，汇聚政府、高校及研究院所、学会三方面智库专家代表，围绕科技与创新、科技与经济、科技与治理、科技智库与群团改革等四个议题进行交流，共商中国科技创新发展。

5月25日下午举行数字经济：科学家企业家之江对话，汇聚人工智能、云计算、大数据等新一代信息技术领域国内外知名科学家与企业精英，以之江实验室为依托，以主旨报告和高峰对话的形式深入探讨产业发展路径，打通科技与经济深入融合通道，助推数字经济时代下浙江未来产业发展。

中国(杭州)海外人才创新创业项目大赛及路演与对接活动吸引了来自欧美亚26个国家的世界一流名校、科研机构等441个创新创业项目参加。经过评审、预赛等环节，最终有70个项目入选决赛。5月25-27日举行决赛、路演和颁奖，大赛评委会主席由国家最高科学技术奖获得者、中国科学院院士赵忠贤担任。

2.学术引领

学术引领包括9个学术交流分论坛和中国科技峰会――世界科技期刊论坛。

9个学术交流分论坛主要围绕生命科学、信息科学、材料科学、军民融合、智能制造、能源环境、空天技术、交通运输等国际前沿科技领域展开深入研讨，每个分论坛发布本领域10个前沿热点问题、重大技术难题，同时对院士专家的学术观点进行整理提炼，形成决策咨询报告。各分论坛于5月25-27日举行。

中国科技峰会――世界科技期刊论坛于5月25-26日分别在乌镇举办闭门研讨会，在浙江大学举办公开报告会。这是落实中央书记处领导要求，大力推进世界一流学会和一流期刊建设，服务世界科技强国建设的重要举措。会议将邀请SCIENCE、NATURE、CELL RESEARCH、LIGHT: SCIENCE &APPLICATIONS等中外知名科技期刊主编，共同为推动科技期刊发展和学术创新建言献策。

3.科普示范

科普示范包括基层科学传播行动、科普服务乡村振兴观摩活动、医疗科普专题服务行动、“科学与艺术”系列展演和科普融媒体展示五项活动，全面动员和号召广大科技工作者全方位深入基层开展科普。围绕科普服务乡村振兴战略，科学实践“两山”理论，重点创新农村科普服务模式。宣传医院开展科普工作、融媒体科普建设中的优秀经验，广泛号召社会力量积极开展科普工作。

4.群团改革

首次将群团改革工作纳入年会，此板块包括提升基层科协组织力“3+1”试点工作座谈会、中外科技社团发展论坛和中国科协主席与浙江大学生见面会。

5月25日下午举行提升基层科协组织力“3+1”试点工作座谈会，总结梳理全国基层科协建设基本状况，交流分享提升基层科协组织力“3+1”试点工作经验，提炼可推广可复制的典型模式，形成基层科协团结引领以“三长”为代表的各领域基层一线科技工作者，助力健康中国战略、创新驱动发展战略、乡村振兴战略的实践方案，切实增强基层科协依靠科技工作者、动员科技工作者、组织科技工作者的能力和水平。

5月24-25日举行中外科技社团发展论坛,我国学会负责人将与美国、英国、德国、日本等国家的一流科技社团负责人一起，以“交流合作、创新发展”为主题，围绕科技社团的使命和责任等内容进行交流研讨，共话世界一流科技社团的基本特征和建设路径，共谋中外科技社团的交流合作和创新发展。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214652-1.html

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