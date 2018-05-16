三六零拟募资108亿 主要用于大数据中心建设,a股 股票 复牌
科技传媒网讯 网易科技新闻5月15日消息，三六零拟非公开发行A股募资不超过108亿元人民币，全部用于网络空间安全研发中心项目、新一代人工智能创新研发中心项目、大数据中心建设项目等九大项目，股票16日复牌。
项目具体为：360网络空间安全研发中心项目、360新一代人工智能创新研发中心项目、360智能搜索及商业化项目、360互动娱乐平台项目 、360流量反欺诈平台项目、360智能儿童生态圈项目、360智能IoT项目和360新型智慧城市项目。
三六零方面表示，公司拟通过本次非公开发行募集资金建设项目，顺应公司“大安全”战略，进一步增强公司核心技术竞争力，巩固并提升公司市场地位。公司将从硬件、软件两个维度着手。一方面，以安全和智能为切入点，通过对原硬件的升级和新硬件的研发，实现公司在智能家居、车联网领域的品类拓展。
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214653-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm
1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；
2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；
3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。
4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。
常摊开着一张电子城物业所服务的园区平面图，上面详细描绘了产业园的每个角落
年糕妈妈定制：高颜值又好用的野餐垫
2018年5月16日，由科技媒体中国高科技行业门户主办，科技媒体工控网和科技媒体机器人网承办的“科技媒体 2018（第四届）中国工业自动化及机器人在线展会”即将隆重开幕，
科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。