三六零拟募资108亿 主要用于大数据中心建设

科技传媒网讯 网易科技新闻5月15日消息，三六零拟非公开发行A股募资不超过108亿元人民币，全部用于网络空间安全研发中心项目、新一代人工智能创新研发中心项目、大数据中心建设项目等九大项目，股票16日复牌。

项目具体为：360网络空间安全研发中心项目、360新一代人工智能创新研发中心项目、360智能搜索及商业化项目、360互动娱乐平台项目 、360流量反欺诈平台项目、360智能儿童生态圈项目、360智能IoT项目和360新型智慧城市项目。

三六零方面表示，公司拟通过本次非公开发行募集资金建设项目，顺应公司“大安全”战略，进一步增强公司核心技术竞争力，巩固并提升公司市场地位。公司将从硬件、软件两个维度着手。一方面，以安全和智能为切入点，通过对原硬件的升级和新硬件的研发，实现公司在智能家居、车联网领域的品类拓展。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214653-1.html

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