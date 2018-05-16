　
主页 > 新闻 > 聚焦 > 正文

三六零拟募资108亿 主要用于大数据中心建设

点评

科技传媒网 互联网转载 网易 2018-05-16 01:01

三六零拟募资108亿 主要用于大数据中心建设,a股 股票 复牌

科技传媒网讯 网易科技新闻5月15日消息，三六零拟非公开发行A股募资不超过108亿元人民币，全部用于网络空间安全研发中心项目、新一代人工智能创新研发中心项目、大数据中心建设项目等九大项目，股票16日复牌

项目具体为：360网络空间安全研发中心项目、360新一代人工智能创新研发中心项目、360智能搜索及商业化项目、360互动娱乐平台项目 、360流量反欺诈平台项目、360智能儿童生态圈项目、360智能IoT项目和360新型智慧城市项目。

三六零方面表示，公司拟通过本次非公开发行募集资金建设项目，顺应公司“大安全”战略，进一步增强公司核心技术竞争力，巩固并提升公司市场地位。公司将从硬件、软件两个维度着手。一方面，以安全和智能为切入点，通过对原硬件的升级和新硬件的研发，实现公司在智能家居、车联网领域的品类拓展。

三六零拟非公开发行A股募资不超过108亿元人民币

三六零拟非公开发行A股募资不超过108亿元人民币

三六零拟非公开发行A股募资不超过108亿元人民币

三六零拟非公开发行A股募资不超过108亿元人民币

三六零拟非公开发行A股募资不超过108亿元人民币

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214653-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:股票A股复牌

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

阅读延展
更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

电子城物业：创新打造实至名归的园区物业楷模

常摊开着一张电子城物业所服务的园区平面图，上面详细描绘了产业园的每个角落

科技传媒网创客必读科技新闻

年糕妈妈定制：高颜值又好用的野餐垫

年糕妈妈定制：高颜值又好用的野餐垫

科技传媒网每日精选阅读

OFweek 2018（第四届）中国自动化及机器人在线展会即将开幕

2018年5月16日，由科技媒体中国高科技行业门户主办，科技媒体工控网和科技媒体机器人网承办的“科技媒体 2018（第四届）中国工业自动化及机器人在线展会”即将隆重开幕，

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS