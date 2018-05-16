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用3D打印做异型陶艺 不再手工玩泥巴

点评

科技传媒网 互联网转载 2018-05-16 01:05

如今，陶瓷3D打印正在景德镇陶艺界掀起一股科技风，未来做复杂的异性陶艺作品，不在是手工玩泥巴的活儿了，相比手工制造，创作者的前期设计更为重要。

3D打印技术正在与各行各业进行应用对接和匹配，结合材料工艺与3D打印技术优势，能够在传统领域进行创新，如今，陶瓷3D打印正在景德镇陶艺界掀起一股科技风，未来做复杂的异性陶艺作品，不在是手工玩泥巴的活儿了，相比手工制造，创作者的前期设计更为重要。

用3D打印做异型陶艺 不再手工玩泥巴

当陶泥遇到3D打印

在刚刚结束的第74界教育装备展上，我们看到了一个来自湖南的企业展示了3D打印陶瓷的整体解决方案以及打印后烘干、烧结后的最终成品。

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陶瓷3D打印机正在打印菠萝瓶

用3D打印做异型陶艺 不再手工玩泥巴

刚刚打印的陶瓷马

传统的陶瓷加工大部分是圆形器型居多，方形或异型结构需要花费较多的时间，而且对加工者的技艺有更高的要求，3D打印的优势是无论是简单器型还是复杂的器型，加工难度一样，尤其是带有螺旋或多结构器型，3D打印的优势更为明显。

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陶瓷打印的花瓶

用3D打印做异型陶艺 不再手工玩泥巴

陶瓷打印的胡巴造型

3D打印技术对传统陶艺加工提供了一种新的解决方案，在教育展上，我们看到的这套设备，采用了FDM技术，材料是订制的陶泥，可以设置打印的层厚和出料量来设置最终器型的表面效果。

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陶瓷3D打印的摆件

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陶瓷3D打印的装饰品

该公司还为用户提供了一个上手简单的设计APP，能够很容易设计一个属于自己的模型，然后交由打印机打印，较小的模型十几分钟即可完成，一个小时能打印36厘米高的花瓶，再进入干燥箱干燥，然后上釉，然后进入烧结轮烧结，最终成品就完成了。

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陶瓷3D打印的mini花瓶

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陶瓷3D打印的多孔结构

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陶瓷3D打印的花瓶

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陶瓷3D打印的摆件

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陶瓷3D打印的花瓶

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陶瓷3D打印的摆件

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陶瓷3D打印的摆件

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陶瓷3D打印的茶杯

目前，我们看到的展出的陶艺品包括花瓶、摆件、装饰品等，未来随着更多跨界设计师的加入，制作加工陶艺品变得更加简单。

据了解，目前整套陶瓷3D打印机加烘干箱、烧结炉整体报价再17万左右，而陶泥的成本为40元/千克，适合艺术院校和陶艺工作室，而在景德镇的源创陶艺3D打印体验中心就是一个很好的体验馆样板。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214654-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:3D打印异型陶艺

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