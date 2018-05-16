18个省市陆续下调一般工商业电价

已调整一般工商业电价的省市中，浙江省目前降价幅度最大，为3．3分／千瓦时；湖北省其次，降价幅度为2．56分／千瓦时；安徽、江苏分别降低2．42分／千瓦时和2．2

国家发改委3月28日发布了《关于降低一般工商业电价有关事项的通知》（简称《通知》），决定分两批实施降价措施，落实一般工商业电价平均下降10％的目标要求。《通知》发布一个月以来，浙江、湖北、安徽、江苏等各省市陆续下发降低一般工商业电价的相关文件。截止目前，已有18个省市调整了一般工商业电价。

已调整一般工商业电价的省市中，浙江省目前降价幅度最大，为3．3分／千瓦时；湖北省其次，降价幅度为2．56分／千瓦时；安徽、江苏分别降低2．42分／千瓦时和2．29分／千瓦时．其余还有贵州（降价1．91分／千瓦时）、广东（1．78分／千瓦时）、福建（1．63分／千瓦时）等省市调整了电价。

国家发改委发布的《通知》明确降价的主要措施包括：全面落实已出台的电网清费政策；推进区域电网和跨省跨区专项工程输电价格改革；进一步规范和降低电网环节收费；临时性降低输配电价。《通知》要求第一批降价措施全部用于降低一般工商业电价，自4月1日起执行。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214655-1.html

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