罗永浩：锤子科技要重新定义下一个十年的个人电脑

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科技传媒网讯 网易科技新闻5月15日晚间消息，锤子科技今天在鸟巢雨中发布其年度旗舰机Smartisan R1。同时，罗永浩表示在锤子科技6周年的时候要重新定义下一个十年的个人电脑。

罗永浩表示，锤子科技2012年成立，有人说你们做了一大堆无关紧要的微创新，无关紧要是不对的，但微创新我承认。

而今天是锤子科技6周岁的生日，锤子科技要重新定义下一个十年的个人电脑。

罗永浩称之为坚果TNT工作站。

为什么在台式机和笔记本成为夕阳产业时，锤子科技还做电脑？罗永浩表示，笔记本电脑还是人们办公的重要工具，AR/VR、AI还要10年才能到来，锤子科技要引领这10年。

“而且从里来笔记本的赶紧来看，笔记本创新是没有的，停滞不前的。”罗永浩表示。

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