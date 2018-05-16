罗永浩称未来锤子手机无论中低高档都叫坚果

鉴于“锤子”的中文名比较滑稽，因此，罗永浩表示锤子科技以后所有手机都叫“坚果”，无论中低高档手机。但公司名称和Logo不变。（崔玉贤）

科技传媒网讯 网易 科技新闻 5月15日消息， 锤子 科技今天在鸟巢雨中发布其年度旗舰机Smartisan R1。创始人 罗永浩 表示鉴于“锤子”比较滑稽，锤子科技以后所有 手机 都叫“ 坚果 ”。

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