罗永浩称未来锤子手机无论中低高档都叫坚果,罗永浩 锤子手机 坚果 锤子科技 手机 锤子
科技传媒网讯 网易科技新闻5月15日消息，锤子科技今天在鸟巢雨中发布其年度旗舰机Smartisan R1。创始人罗永浩表示鉴于“锤子”比较滑稽，锤子科技以后所有手机都叫“坚果”。
罗永浩表示，锤子科技本身从来没叫自己手机叫“锤子手机”，都是称之为“Smartisan”。
鉴于“锤子”的中文名比较滑稽，因此，罗永浩表示锤子科技以后所有手机都叫“坚果”，无论中低高档手机。但公司名称和Logo不变。（崔玉贤）
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