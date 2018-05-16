特斯拉CEO马斯克：媒体总拿车祸说事而无视无人驾驶好处

马斯克指出，在这起事故中，遭遇车祸的车主仅仅是脚踝出现了受伤，媒体就对此大肆渲染，忽视了自动驾驶技术带来的安全性。
近期特斯拉汽车又遭遇了两起重大车祸。其中一起是一辆Model S撞上了一辆消防车，且该车在事故发生之时已经启用了特斯拉的 Autopilot自动驾驶功能。近日特斯拉的CEO马斯克就媒体的报道表示了不满，他认为，媒体对这些事故过于“青睐”。
马斯克指出，在这起事故中，遭遇车祸的车主仅仅是脚踝出现了受伤，媒体就对此大肆渲染，忽视了自动驾驶技术带来的安全性。
“在过去的一年里，仅在美国就有4万人死于交通事故。” 马斯克说，“这起事故值得注意的地方是，一辆Model S以100公里的时度撞上了一辆消防车，而司机只是脚踝受伤。”
他表示，如果普通汽车遭遇这样的车祸，很容易造成司机死亡等重大事故。
这已经不是马斯克第一次表达对媒体的不满了。本月初他就曾指责，媒体过分关注特斯拉汽车遭遇的事故，而不是关注其主被动安全的技术信息。
不过我们也可以从一些媒体报道中了解到，有的时候即使自动驾驶系统已经向车主发送拉了警报，车主仍会选择无视。在上个月，一位英国车主开启了特斯拉Model S上的自动驾驶功能后，跑到了乘客位“开车”。他也因此遭到了处罚。
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