　
主页 > 产业 > 制造业 > 正文

上周被漫威复联刷屏 这周轮到“工业富联”了

点评

科技传媒网 中国工控网 2018-05-16 04:07

事情是这样的，继5月11日深夜证监会宣告了发出IPO批文的消息后，被业界称为“工业互联网巨舰”的富士康工业互联网股份有限公司发布了更新版的招股意向书，交易名

在座的各位，朋友圈一定充斥着

复仇者联盟3的身影

以至于小编现在眼睛一闭一睁都是

“紫薯精”戴着手套闪闪发光的画面

上周被漫威复联刷屏 这周轮到“工业富联”了

庆幸的是，这周终于有一股清流“高调”袭来

就在5月14日的深夜

工控小编再次打赌

在座的各位，朋友圈一定充斥着

富士康公开发行A股股票招股说明书

巧合的是，他们的股票简称为“工业富联”

一听这个名字就知道这又是一波搞事情的节奏

事情是这样的，继5月11日深夜证监会宣告了发出IPO批文的消息后，被业界称为“工业互联网巨舰”的富士康工业互联网股份有限公司发布了更新版的招股意向书，交易名称为“工业富联”。

上周被漫威复联刷屏 这周轮到“工业富联”了

招股书内容显示，本次网上发行申购日和网上申购日皆为本月24日。富士康拟发行约19.7亿股募投项目金额272.53亿元，数量约占发行后公司总股本（约196.95亿股）的10%，全部为公开发行新股，不设老股转让。

值得注意的是，富士康此次非常罕见的启动了“战略配售”，锁定5.91亿股，锁定期至少12个月。战略配售之外，网下配售也有约70%的股份需要锁定12个月。整体相加，此次共有12.6亿股被锁定，占据总发行股份的64%。

另外，对于募投资金的用处，招股书内容指出，该资金拟主要用于工业互联网平台构建、云计算及高效能运算平台、高效运算数据中心、通信网络及云服务设备、5G 及物联网互联互通解决方案、智能制造新技术研发应用、智能制造产业升级、智能制造产能扩建八个部分进行投资。

上周被漫威复联刷屏 这周轮到“工业富联”了

现在网上铺天盖地的都在讨论为何富士康从申报到上会仅仅只用了36天，却迟迟难以获得批文？说句实在话，作为一名理科生的工控小编实在不懂这些经济学类的事情，今天富士康的这条新闻，让工控小编最感兴趣的，还是富士康募集资金来投资的八个与智能制造相关的部分。

36天神速过会，与智能制造的推进相关

其实当所有人都在通过各种角度谈论为何富士康如此“神速”的上会流程时，都忽略了一个非常重要的点，富士康在工业自动化行业可谓是无人不知、无人不晓，但在工业自动化大力提倡智能制造的时候，富士康一直很低调。然而此番对于募投资金的用处，富士康着实让业界瞠目结舌，在国家政府大力推行智能制造的情况下，272.53亿的募投资金全数用于与智能制造密切相关的项目建设上。

难道这还不足以说明问题吗？

还有最近闹得不可开交的中美博弈，在川普上任后做的第一件事情，就是力促美国高端制造业的回流，他通过减税政策来吸引高端制造业回流美国，现在已有不少世界级企业在逐步响应川普的号召，宣称未来几年将对美国进行巨额投资，富士康恰好是其中之一。而类似于富士康等世界级的高端制造企业，在曾经中国人口红利时期，在我国境内投资建设了许多大型工厂，为我国提供了数千万的就业岗位及外汇储备，如果这些企业流向美国，后果难以想象。

富士康与我国的智能制造

想必大家都是通过Apple将富士康作为代工厂这件事才真正认识到富士康这家企业，而除了Apple之外，华为、联想、诺基亚等知名电子设备厂商都是它的客户。

除此之外，在工业互联网领域，富士康积极参与由工信部牵头成立的工业互联网联盟的各项活动，参与撰写《工业互联网平台白皮书》，与工信部共同推动工业互联网平台建设及标准制定。富士康已积累了丰富的先进智能制造经验，更将积极推动工业互联网的建设以及中国智能制造产业的转型升级。

即使富士康在响应我国智能制造的推进十分积极，但时至今日，在这个智能制造大行其道的时代下，大量劳动力早已无法成为一家企业的核心竞争力。据了解，富士康目前依然是典型的劳动密集型工厂的代表，每年营收入虽高，但毛利率却不尽人意。

虽然外界对富士康的看法基本一致，都认为它是代工厂，但是其创始人郭台铭并不这么认为。

上周被漫威复联刷屏 这周轮到“工业富联”了

在2017年底，郭台铭参加《财富》全球论坛的时候就曾表示，“其实我们在二十年前就已经不是只有代工了。”

郭台铭表示，作为全世界代工制造最大的企业，富士康从20年前就从代工厂转型。从大数据和人工智能说起，富士康也已经有20年的经验，而这些大数据和人工智能的经验主要体现在实体制造的工差上，帮助富士康可以更好地把握制造的准确性和产品的精细化。

郭台铭强调，富士康不是传统的制造业，富士康很早就用了AR，这么多年以来也积累了很多经验，现在可以帮客户量身定制业务，甚至可以帮客户选择、建议他用哪一种材料。郭台铭说：“像这一瓶水，老板看到可以找我，我可以告诉他，你用什么材料，用多少尺寸，人家开水的时候不会漏出来，这就是技术。”

在实体经济不断被互联网经济冲击的大背景下，郭台铭对实体工业依然抱有很大的乐观态度。他认为，实体经济现在也在改变，也会利用互联网，不管是鞋服还是五金，都已经有人在提工业互联网的概念。中国现在的政策也是在推动工业互联网，所以他现在要把公司的技术对中小企业开放，以后还会使用大数据来管理公司。

郭台铭的看法是，互联网经济下，受益的依然是实体经济。郭台铭举了个例子，“以自动驾驶为例，它最大的赢家还是汽车制造业。”

现在，富士康即将成功登陆A股，这艘巨轮在转型之路上开始加速前进。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214659-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:富士康工业互联网

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

阅读延展
更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

电子城物业：创新打造实至名归的园区物业楷模

常摊开着一张电子城物业所服务的园区平面图，上面详细描绘了产业园的每个角落

科技传媒网创客必读科技新闻

年糕妈妈定制：高颜值又好用的野餐垫

年糕妈妈定制：高颜值又好用的野餐垫

科技传媒网每日精选阅读

OFweek 2018（第四届）中国自动化及机器人在线展会即将开幕

2018年5月16日，由科技媒体中国高科技行业门户主办，科技媒体工控网和科技媒体机器人网承办的“科技媒体 2018（第四届）中国工业自动化及机器人在线展会”即将隆重开幕，

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS