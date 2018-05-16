上周被漫威复联刷屏 这周轮到“工业富联”了

事情是这样的，继5月11日深夜证监会宣告了发出IPO批文的消息后，被业界称为“工业互联网巨舰”的富士康工业互联网股份有限公司发布了更新版的招股意向书，交易名

在座的各位，朋友圈一定充斥着

复仇者联盟3的身影

以至于小编现在眼睛一闭一睁都是

“紫薯精”戴着手套闪闪发光的画面

庆幸的是，这周终于有一股清流“高调”袭来

就在5月14日的深夜

工控小编再次打赌

在座的各位，朋友圈一定充斥着

富士康公开发行A股股票招股说明书

巧合的是，他们的股票简称为“工业富联”

一听这个名字就知道这又是一波搞事情的节奏

事情是这样的，继5月11日深夜证监会宣告了发出IPO批文的消息后，被业界称为“工业互联网巨舰”的富士康工业互联网股份有限公司发布了更新版的招股意向书，交易名称为“工业富联”。

招股书内容显示，本次网上发行申购日和网上申购日皆为本月24日。富士康拟发行约19.7亿股募投项目金额272.53亿元，数量约占发行后公司总股本（约196.95亿股）的10%，全部为公开发行新股，不设老股转让。

值得注意的是，富士康此次非常罕见的启动了“战略配售”，锁定5.91亿股，锁定期至少12个月。战略配售之外，网下配售也有约70%的股份需要锁定12个月。整体相加，此次共有12.6亿股被锁定，占据总发行股份的64%。

另外，对于募投资金的用处，招股书内容指出，该资金拟主要用于工业互联网平台构建、云计算及高效能运算平台、高效运算数据中心、通信网络及云服务设备、5G 及物联网互联互通解决方案、智能制造新技术研发应用、智能制造产业升级、智能制造产能扩建八个部分进行投资。

现在网上铺天盖地的都在讨论为何富士康从申报到上会仅仅只用了36天，却迟迟难以获得批文？说句实在话，作为一名理科生的工控小编实在不懂这些经济学类的事情，今天富士康的这条新闻，让工控小编最感兴趣的，还是富士康募集资金来投资的八个与智能制造相关的部分。

36天神速过会，与智能制造的推进相关

其实当所有人都在通过各种角度谈论为何富士康如此“神速”的上会流程时，都忽略了一个非常重要的点，富士康在工业自动化行业可谓是无人不知、无人不晓，但在工业自动化大力提倡智能制造的时候，富士康一直很低调。然而此番对于募投资金的用处，富士康着实让业界瞠目结舌，在国家政府大力推行智能制造的情况下，272.53亿的募投资金全数用于与智能制造密切相关的项目建设上。

难道这还不足以说明问题吗？

还有最近闹得不可开交的中美博弈，在川普上任后做的第一件事情，就是力促美国高端制造业的回流，他通过减税政策来吸引高端制造业回流美国，现在已有不少世界级企业在逐步响应川普的号召，宣称未来几年将对美国进行巨额投资，富士康恰好是其中之一。而类似于富士康等世界级的高端制造企业，在曾经中国人口红利时期，在我国境内投资建设了许多大型工厂，为我国提供了数千万的就业岗位及外汇储备，如果这些企业流向美国，后果难以想象。

富士康与我国的智能制造

想必大家都是通过Apple将富士康作为代工厂这件事才真正认识到富士康这家企业，而除了Apple之外，华为、联想、诺基亚等知名电子设备厂商都是它的客户。

除此之外，在工业互联网领域，富士康积极参与由工信部牵头成立的工业互联网联盟的各项活动，参与撰写《工业互联网平台白皮书》，与工信部共同推动工业互联网平台建设及标准制定。富士康已积累了丰富的先进智能制造经验，更将积极推动工业互联网的建设以及中国智能制造产业的转型升级。

即使富士康在响应我国智能制造的推进十分积极，但时至今日，在这个智能制造大行其道的时代下，大量劳动力早已无法成为一家企业的核心竞争力。据了解，富士康目前依然是典型的劳动密集型工厂的代表，每年营收入虽高，但毛利率却不尽人意。

虽然外界对富士康的看法基本一致，都认为它是代工厂，但是其创始人郭台铭并不这么认为。

在2017年底，郭台铭参加《财富》全球论坛的时候就曾表示，“其实我们在二十年前就已经不是只有代工了。”

郭台铭表示，作为全世界代工制造最大的企业，富士康从20年前就从代工厂转型。从大数据和人工智能说起，富士康也已经有20年的经验，而这些大数据和人工智能的经验主要体现在实体制造的工差上，帮助富士康可以更好地把握制造的准确性和产品的精细化。

郭台铭强调，富士康不是传统的制造业，富士康很早就用了AR，这么多年以来也积累了很多经验，现在可以帮客户量身定制业务，甚至可以帮客户选择、建议他用哪一种材料。郭台铭说：“像这一瓶水，老板看到可以找我，我可以告诉他，你用什么材料，用多少尺寸，人家开水的时候不会漏出来，这就是技术。”

在实体经济不断被互联网经济冲击的大背景下，郭台铭对实体工业依然抱有很大的乐观态度。他认为，实体经济现在也在改变，也会利用互联网，不管是鞋服还是五金，都已经有人在提工业互联网的概念。中国现在的政策也是在推动工业互联网，所以他现在要把公司的技术对中小企业开放，以后还会使用大数据来管理公司。

郭台铭的看法是，互联网经济下，受益的依然是实体经济。郭台铭举了个例子，“以自动驾驶为例，它最大的赢家还是汽车制造业。”

现在，富士康即将成功登陆A股，这艘巨轮在转型之路上开始加速前进。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214659-1.html

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