3D打印极具古典韵味灯饰 颜值与情怀兼备

在3D打印制作这些灯具时，均是采用桌面级3D打印机完成的，在软件建模、切片的过程中可进行一些个性化定制，例如添加文字、图案都可以，可以让3D打印的灯具在漂亮

随着现在生活条件越来越好，人们更多的是追求是对生活品质的提高，而往往能提高生活品质的在于一些随手可得的小物品。现在的灯具作用已经不仅仅局限于照明，更是一种重要的装饰物品，独特精美的灯具，总能给人带去一种不一样的视觉享受。

3D打印台灯

3D打印机打印制作的几款壁灯、台灯，和现在我们的使用的其实样子出入不多。这款欧式壁灯灯壁厚度约1.5mm，采用了透明的PLA3D打印材料一次性打印成品，灯罩处可以配置不同颜色的LED灯芯，在保证美观的前提下，照明效果能达到足够的亮度。

寓意美好

以上这两款台灯，外观搭配较为相似，都具有浓浓中国风元素，一个带有“鱼跃龙门”的传统寓意，另一个龙祥云则表达了富贵吉祥的美好愿望。由于支撑点不同，双鱼灯灯罩3D打印完毕后，用电源线悬挂在半空，给人一种海上夜明珠的错觉。而祥云灯打印了灯座来托起灯罩，灯罩可以随意转动，呈现出一幅灯下清明上河图，十分别致。

3D打印灯具

在3D打印制作这些灯具时，均是采用桌面级3D打印机完成的，在软件建模、切片的过程中可进行一些个性化定制，例如添加文字、图案都可以，可以让3D打印的灯具在漂亮与实用方面达到高度统一。看3D打印灯具，领略科技之美。与传统工艺制作出来的灯具相比较，这几款3D打印的灯具精美程度是毫不逊色的，当然3D打印制作在时间上更为高效、成本上更有优势。

当今，智慧生活与智能服务已成为人们追寻高端科技的重要生活方式。3D打印技术可以制造出常规模具无法制造的产品，同时可以减少产品上市前的研发成本、缩短研制周期，提高灯饰企业自主创新能力，这样必将进一步扩展了灯具企业的业务范围，尤其对主打出口的灯具厂商有很大的帮助。

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