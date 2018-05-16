重磅！2018年国家及各省市智能制造最新政策汇总

智能制造是全球制造业变革的重要方向，给人类经济和社会可持续发展展示了美好前景。目前已有多个国家发布了相关支持政策。例如，美国的“再工业化”计划、德国的

主要国家智能制造政策汇总

智能制造是全球制造业变革的重要方向，给人类经济和社会可持续发展展示了美好前景。目前已有多个国家发布了相关支持政策。例如，美国的“再工业化”计划、德国的“工业4.0”计划、日本的“新机器人战略”计划等。

图表1：全球各主要国家相关智能制造政策汇总

数据来源：前瞻产业研究院整理

截至2018年全国智能制造政策汇总及解读

自2015年以来，我国发布多项政策大力支持智能制造快速发展。一系列智能制造政策和相关推动措施的出台，已产生了积极作用，正在加速制造业的智能制造水平。这不但确保了我国制造业转型升级的目标能够顺利实现，也让智能制造成为全新的产业机遇和经济发展动能。

图表2：我国智能制造行业政策汇总-1

数据来源：前瞻产业研究院整理

图表3：我国智能制造行业政策汇总-2

数据来源：前瞻产业研究院整理

图表4：我国智能制造行业政策汇总-3

数据来源：前瞻产业研究院整理

图表5：我国智能制造行业政策汇总-4

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214662-1.html

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