华为再发声明谈5G：感谢联想一贯的支持

科技传媒网讯 网易科技新闻5月15日消息，近日关于联想在5G标准Polar方案的投票引起了社会对5G的关注。华为今日再发声明称：“华为公司感谢联想集团和各合作伙伴一贯的支持，也愿意跟联想集团，以及产业链的其他合作伙伴共同努力持续推进5G产业的健康发展。”

以下为声明全文：

1、5G作为新一代移动通信技术，需要各国研究机构和企业的共同参与，3GPP是国际移动通信标准化组织，有全球500多家公司和研究机构参加，数万科学家、专家数年的奋斗，在为全球统一的5G标准制定做共同的努力。5G标准会持续演进，还需要更多的人、更长的时间才能完成。

2、LDPC码是1962年美国教授提出的编码原理，Polar码是2008年土耳其教授提出的编码原理，在此基础上数十年来几十家公司上万人进行了工程化研究。3GPP选择了LDPC码和Polar码分别成为了5G的数据和控制信道编码，使其成为了5G标准的一部分。在IMT2020(5G)推进组的领导下，华为公司参与了5G标准化研究工作，做出了自己的贡献。华为公司感谢联想集团和各合作伙伴一贯的支持，也愿意跟联想集团，以及产业链的其他合作伙伴共同努力持续推进5G产业的健康发展。

3、华为公司作为5G研究和标准的主要贡献者之一，愿意在标准化活动中，持续向产业链伙伴推荐、分享更多的创新技术，绝不敲诈其他任何公司或社会，在开放平等的合作中共同构筑健康的5G生态环境。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214663-1.html

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