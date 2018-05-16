全国各省市分布式最新光伏补贴、上网电价一览表！

点评 科技传媒网 / 光伏盒子 / 2018-05-16 07:07

2017年分布式光伏的蓬勃发展，让光伏人看到了如今发展的良机。而分布式光伏的发展与补贴政策息息相关，2018年以来各地的补贴政策又有哪些变化呢？今天小编就带您