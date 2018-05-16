为避免重蹈Facebook的覆辙 谷歌希望你少用它的产品

科技传媒网讯 网易科技新闻5月16日消息，国外媒体Quartz撰文称，从今年的I/O开发者大会来看，谷歌想要你少使用它的产品，那样它就能避免重蹈深陷隐私危机的Facebook的覆辙。

以下是文章主要内容：

谷歌的技术即将消失。

在人工智能的作用之下，该公司的技术将会淡出，而逐渐融入于我们的日常生活的背景当中。谷歌搜索框、Google Home智能音箱甚至Android手机，都将只是谷歌人工智能的物理表现。在我们口袋里的应用程序、汽车里的扬声器和任何连接到云端的设备都将相互通信，通过共享数据来变得跟我们一样（或者比我们更加）了解我们。

这一未来在5月8日的谷歌I/O开发者大会得到了预演。该公司的首席执行官桑达尔・皮查伊(Sundar Pichai)展示了谷歌全新的Duplex人工智能系统，该系统有朝一日可能会成为Google Assistant智能助手的一部分，负责灵巧地代我们通过对话与真人对话来进行预约，而后者却没有意识到自己是在和一台机器说话。

该展示可谓令人惊叹。然而，除了展示该技术、网上订购功能和新版谷歌新闻（Google News）以外，谷歌还发布了另一样令人惊讶的东西。皮查伊称其为“Digital Wellbeing”（数字健康）。尽管人们很容易将其视为一个毫无意义的口号，但它标志着该公司优先考虑事项的重大转变。

皮查伊说，谷歌“做了相关的研究”，并得出有问题需要解决的结论。“有越来越多的社会压力要求你立即对所收到的任何信息做出回应。”他在主旨演讲中说道，“人们急切地想要了解所有的最新信息。他们都有错失恐惧症（FOMO）：任何事都担心错过。我们认为，我们有机会做得更好，给我们的词典增加一个新的缩略词‘JOMO’，也就是错过的乐趣。”

多年来，这一直是像谷歌前伦理学家兼人文科技中心创始人特里斯坦・哈里斯（Tristan Harris）这样的人一直宣扬的东西。现在，它被框定为公司政策。数字健康是谷歌的一项尝试，目的是说服人们减少对其产品和服务的使用。当然，并不是要人们完全不使用，而是要以一种小而微妙的方式来抑制人们上瘾的、破坏性的倾向。“此举可能会阻止长期的反弹，”一名参加I/O的开发人员表示，“你可以看到谷歌在渗入人们生活的方方面面。”

正如皮查伊所说的，谷歌将寻求了解用户的习惯，重新训练他们对重要内容的关注，然后将一些东西关掉，从而让人们能够将更多的时间花在和家人的相处上，远离屏幕。谷歌的网站描述了它最初的措施：将会有一个Android控制面板展示你如何使用你的手机时间；在你长时间观看YouTube视频期间提供休息提示；还有分批处理通知提醒，以避免不必要的干扰。

哈里斯在给Quartz的邮件中称，谷歌上周二的声明意味着它迈出了“很好的第一步”。后续他们很可能会有更多的动作。皮查伊称，“数字健康”是一项深入而持续的努力，覆盖谷歌所有的产品。“很明显，技术可以是一种积极的力量，但同样明显的是，我们不能仅仅对技术带来的创新睁大眼睛。”皮查伊说道，“我们知道前方的道路需要我们小心谨慎地走，我们有强烈的责任感来做好这项工作。”

谷歌寻求避免重蹈Facebook的覆辙

谷歌用户数据的广度令人惊愕。搜索、浏览、地图、电子邮件和电话数据，赋予了谷歌可媲美甚至超越Facebook社交图谱的洞察力。不久以后，该公司庞大的数据库还可能会加上无人驾驶汽车项目Waymo的移动出行数据以及Google Assistant。在皮查伊看来，人工智能“比电和火有着更加深远的意义”，它能够以意想不到的、不可或缺的方式将这些数据联系在一起。一旦这种情况发生，就意味着谷歌不仅仅是一个产品，还是“某人”：我们放心将其带到我们的客厅、汽车、厨房和卧室，放心问其我们最私密的问题，放心让其与我们的家人相处。

谷歌正在为未来做准备。最紧迫的问题之一就是避免重蹈Facebook的覆辙。Facebook首席执行官马克・扎克伯格(Mark Zuckerberg)最近因为大规模数据泄露丑闻遭到了公众的口诛笔伐，之后又在国会遭到拷问。硅谷很多人对此幸灾乐祸。扎克伯格对用户隐私漫不经心的态度也遭到了他的同行的嘲讽。当苹果首席执行官蒂姆・库克（Tim Cook）被问及如果他是扎克伯格他会如何处理Facebook的隐私困境时，他回答说：“我不会陷入那样的境地。”(当然，苹果倒是说得轻巧，因为它是通过出售硬件和专有软件来赚钱，而不是利用用户数据销售广告。)

谷歌跟Facebook非常相像，尽管它大愿意承认。这两家公司的商业模式都是，利用用户的个人数据销售精准网络广告。2018年第一季度，谷歌的在线广告业务收入为311.5亿美元，达到Facebook的两倍多。总的来看，在线广告占谷歌年营收的85%。

到目前为止，这家搜索巨头还未曾像Facebook那样激怒公众，但直觉告诉皮查伊这不会一直持续下去。他去年向《卫报》表示，“作为一家公司，不管我们愿不愿意，我们最终都会成为许多事情的象征。我们必须要给自己设定远高于任何人的标准。当我们犯错误的时候，代价是非常大的。”

数字健康是谷歌旨在与其它公司区分开来，避免像Facebook那样受到审判的一项公开尝试，它也小心翼翼地不提及Facebook的名字。尽管在I/O大会上做了几个小时的演示，但谷歌的高管们没有一直在谈隐私或数据安全问题，也没有试图明确指出其在收集和处理用户个人数据的方式上与该社交网络之间的区别。

随着谷歌在庞大的数字领域的影响力不断增强，该公司正进入一个新的阶段：良好的治理。企业不会积极游说用户停止使用其产品，除非它们认识到有严重的问题。谷歌想要通过预防可能被未来几代人视作公共健康危机的问题，来回避不可避免的惩罚。

谷歌的搜索框时代还没有结束，但它将会被无处不在的人工智能取代。这家公司的未来并不是打造传统的科技产品。相反，它正在不知不觉地将技术渗透到人们的日常生活当中。皮查伊在其主题演讲中指出，60%的小企业仍然缺乏在线预订系统。谷歌首次公开展示其最先进的人工智能，并不是为了说服更多的人使用它，而是为了解决一个简单的问题。预计它未来将会展示更多的人工智能技术。

Duplex是让Google Assistant和谷歌旗下其它的AI界面变得人类化的第一步。我们将不再被迫按照各种流程和指令来与计算机沟通，而是可以像与我们的员工、甚至是家人互动那样与他们互动。一位来自一家主流咖啡品牌的I/O与会者说，他们的公司正在押注像Duplex这样的人工语音界面。“我想我们知道这就是未来，”她说，“千禧一代以及后面的世代在某种程度上几乎跳过了短信，直接用语音来进行日常的交流。”

在像那样的世界里，Google Assistant会成为不可或缺的存在，因为它能够比任何人类更好地预测和响应我们的需求。随着更多的人使用，Google Assistant只会变得越来越好(它已经覆盖5亿台设备了)。今天，你可以用一万种不同的方式来向该智能助手询问天气情况。明天，如果说Duplex有带来什么启示的话，那就是它不久以后就会代表你进行自然对话，为你完成各种各样的任务，从航班预订到帮助完成家庭作业。在这样的世界里，谷歌必须要弄清楚健康的线上生活该是什么样子，因为我们永远都不会下线。（乐邦）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214665-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm