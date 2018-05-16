2018-2022年中国金属硅市场的预测分析

一、硅业下游应用大幅增长

2017年，我国多晶硅产量为24．2万吨，同比增长24．7％；硅片产量为87GW，同比增长34．3％；电池片产量为68GW，同比增长33．3％；组件产量为76GW，同比增长31．7％。产业链各环节生产规模全球占比均超过50％，继续保持全球首位。2017年，光伏新增装机超53GW，同比增长53％，累计装机超130GW，中国光伏新增和累计装机规模再次位居全球首位。

二、金属硅受环保影响较大，供给持续承压

金属硅由石英与焦炭等还原剂在电弧炉中冶炼提纯得到，生产过程高耗电、高污染，电力成本占比高达41％，因此金属硅企业多集中于电力成本较低的新疆或者水电资源丰富的云南、四川。

2017年8月，中央环保督察组进驻新疆、四川等地，较大程度限制了当地的开工率，造成金属硅的价格暴涨。2017年8月份金属硅553＃价格从11000元／吨增至9月初价格14300元／吨，大幅度增长3300元／吨，进入9月份后硅价回落小幅波动至2017年底，南方枯水期至停产停炉供应减弱，价格回升。

三、金属硅出口形势不容乐观

2016年，我国金属硅总出口量约71．47万吨，相较于2015年的77．55万吨减少6．08万吨，同比下降7．84％。2016年金属硅出口量四个季度总量均低于2015年，具体情况是：一季度减少2948吨，同比下降1．62％；二季度减少13845吨，同比下降7．28％；三季度减少40778吨，同比下降18．6％；四季度减少3260吨，同比下降1．77％。

我国金属硅出口主要以日本、韩国、泰国、印度、墨西哥等国为主，出口总量陆续减少，每况愈下。然而，我国金属硅产量却始终占到全球总产量70％－80％左右，市场份额重，国际市场对我国的金属硅需求却有所减少，难以支撑年产量230万吨之多的我国金属硅消耗，后期国内金属硅生产格局也有可能调整，国际市场发展形势不容乐观。

金属硅产量预测

2016年1－12月，我国金属硅累计产量约236．6万吨，较2015年的257．2万吨减少20．6万吨。我们预计，2018年我国金属硅产量将达到235万吨，未来五年（2018－2022）年均复合增长率约为－3．36％，2022年将达到205万吨。

2018－2022年中国金属硅产量预测

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