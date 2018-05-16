紧急情况下警方如何控制Waymo自动驾驶车？

据外媒报道，科技新闻网站IEEE Spectrum曝光的文件显示，Waymo正告诉加州警方如何在紧急情况下破入和控制其自动驾驶汽车。
据外媒报道，科技新闻网站IEEE Spectrum曝光的文件显示，Waymo正告诉加州警方如何在紧急情况下破入和控制其自动驾驶汽车。
这份长达41页的说明手册向执法机构详细介绍了Waymo完全自动驾驶汽车。其目的首先是固定车辆，其次是保护Waymo的自动驾驶技术。
文件中描述，“打开车门，防止自动驾驶车辆继续移动。如果车门锁着，打破窗户，立即进入车内。如果时间允许，呼叫Waymo，远程打开车门。”这份说明书还解释了，如何寻找和电子驻车制动系统相关的红色指示灯。如果这些方法都不行，那么执法机构应拿起剪刀，快速剪断相关元件。
也就是，执法人员首先应尝试通过汽车的电子系统来制动车辆，然后联系Waymo的技术支持。如果这些方法都不起作用，执法机构人员应当剪断发动机零部件，并尽量减少在车辆前面的时间。
说明手册中还包含了为警方、消防部门和其它应急人员设置的用于联系Waymo的热线电话。
由于Uber和特斯拉自动驾驶事故频出，在最近数月，Waymo已迅速甩开其在自动驾驶领域的部分竞争对手。
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214669-1.html
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