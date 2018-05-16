600亿美元的自动驾驶市场 AMD也想在此捞金？

关于AMD要进入自动驾驶汽车市场的传言已经流传了很久了，据称，AMD可能通过处理器设计师Jim Kellar进入特斯拉供应链，在离开AMD、进入特斯拉之前，Kellar帮助AMD

关于AMD要进入自动驾驶汽车市场的传言已经流传了很久了，据称，AMD可能通过处理器设计师Jim Kellar进入特斯拉供应链，在离开AMD、进入特斯拉之前，Kellar帮助AMD奠定了Ryzen的基础。我认为，无风不起浪，AMD确实可能进入自动驾驶市场，而且可能性越来越大。

AMD正在招聘汽车人才

如果你想在AMD的官方网站上查找招聘信息，在工程团队目录下输入“汽车”这个关键字，你会注意到AMD正在招聘汽车质量工程总监的信息。

乍看之下，你可能会觉得：“恩，这应该指的是用在看电影或导航上的信息娱乐类芯片。”但是，后来，我在该职位的任职资格中看到了这样的信息：“您应该熟悉零缺陷实施计划、汽车质量及可靠性要求。”

对我而言，很明显，AMD正在参与自动驾驶汽车业务（也许是信息娱乐系统），我能想到汽车上要求“零缺陷”的几样东西，自动驾驶就是其中之一。

AMD有必要进入自动驾驶市场吗？

绝对有必要。虽然AMD在自动驾驶领域目前远远落后于英伟达和英特尔，但是AMD完全有机会将其GPU技术应用到自动驾驶上（或者以合资企业的方式）。整体而言，这个行业仍然处于起步阶段，而且，根据英伟达的预测，到2035年，可服务的自动驾驶市场总规模将达到600亿美金。英伟达在5月10日举行的电话会议上表示：

“在年度GPU技术大会和投资者日上，我们发布了关于自动驾驶汽车的重要产品公告，到2035年之前，我们的市场机会可以达到600亿美元。

我们相信，总有一天，所有的车都会自主驾驶，到2035年，将出现1亿量自主驾驶私家车和1000万辆机器人出租车。”

这就意味着，在短短的17年时间里，英伟达计划并正在推动自动驾驶汽车市场的跨越式发展。显然，AMD也应该试图进入这个市场，至于是和特斯拉合作还是其它人，那就是另一个故事了。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214670-1.html

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