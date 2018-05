库克自曝:他在白宫劝特朗普不要对中国加收关税

(原标题:Tim Cook warned Donald Trump to cooperate with China on trade during White House meeting)

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月16日消息,据Appleinsider报道,今年4月份与美国总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)会面时,苹果公司首席执行官蒂姆·库克(Tim Cook)曾批评特朗普处理与中国贸易问题的方式。库克建议特朗普将重点放在两国合作上,而不是推动贸易战。

图:苹果公司首席执行官蒂姆·库克(Tim Cook)参加美国总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)举行的会议

在上个月举行的白宫会议上,库克对特朗普说,他的中国贸易政策存在问题。尽管承认前几届政府的贸易政策存在缺陷,但库克坚称,特朗普针对中国的行动也存在问题。在美国总统办公室举行会谈期间,特朗普政府对来自中国的至少500亿美元商品加征了25%的关税。作为报复,中国宣布将对美国商品征收128项关税。

库克表示:“我觉得加征关税并不是正确的做法,我向他(特朗普)展示了许多分析性材料来证明这个观点。”库克还鼓励特朗普考虑与中国合作,理由是两个国家亲密合作可以促进经济增长,这种效应是单独国家无法实现的。

苹果公司对中美两国保持健康的贸易关系很感兴趣,这两个国家是苹果公司三个最大市场中的两个。在最新季度财报中,苹果仅从大中华区就获得了130亿美元的收入,而美国则提供了248亿美元收入。苹果的iPhone、iPad和其他硬件生产合作伙伴也多在中国,虽然目前还没有重大的贸易纠纷影响到苹果的制造合作伙伴,但美国目前对与中国贸易的态度可能会在以后带来大麻烦。

库克还利用这次会面提出了一项动议,要求推迟废除“青少年暂缓遣返”(DACA)项目的时间,该计划有效地终止了儿时被带到美国的移民被驱逐出境的现象。尽管包括库克在内的许多科技领袖发起了一系列运动,要求立法者为所谓的“梦想者”提供保护,但目前还没有任何解决方案。

早些时候,美国国家经济委员会(National Economic Council)的白宫主任拉里·库德洛(Larry Kudlow)对库克在中国的经历表示赞赏,并称赞库克在会议期间提供了“最大帮助”。库德洛称,库克还“力挺减税和税收改革”,称其“对商业有好处”,有助于“建设工厂、园区、增加就业机会”,以及在美国的其他投资。(小小)

