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库克自曝：他在白宫劝特朗普不要对中国加收关税

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-05-16 10:10

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（原标题：Tim Cook warned Donald Trump to cooperate with China on trade during White House meeting）

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月16日消息，据Appleinsider报道，今年4月份与美国总统唐纳德・特朗普(Donald Trump)会面时，苹果公司首席执行官蒂姆・库克(Tim Cook)曾批评特朗普处理与中国贸易问题的方式。库克建议特朗普将重点放在两国合作上，而不是推动贸易战。

库克自爆：他在白宫劝特朗普不要对中国加收关税

图：苹果公司首席执行官蒂姆・库克(Tim Cook)参加美国总统唐纳德・特朗普(Donald Trump)举行的会议

在上个月举行的白宫会议上，库克对特朗普说，他的中国贸易政策存在问题。尽管承认前几届政府的贸易政策存在缺陷，但库克坚称，特朗普针对中国的行动也存在问题。在美国总统办公室举行会谈期间，特朗普政府对来自中国的至少500亿美元商品加征了25%的关税。作为报复，中国宣布将对美国商品征收128项关税。

库克表示：“我觉得加征关税并不是正确的做法，我向他（特朗普）展示了许多分析性材料来证明这个观点。”库克还鼓励特朗普考虑与中国合作，理由是两个国家亲密合作可以促进经济增长，这种效应是单独国家无法实现的。

苹果公司对中美两国保持健康的贸易关系很感兴趣，这两个国家是苹果公司三个最大市场中的两个。在最新季度财报中，苹果仅从大中华区就获得了130亿美元的收入，而美国则提供了248亿美元收入。苹果的iPhone、iPad和其他硬件生产合作伙伴也多在中国，虽然目前还没有重大的贸易纠纷影响到苹果的制造合作伙伴，但美国目前对与中国贸易的态度可能会在以后带来大麻烦。

库克还利用这次会面提出了一项动议，要求推迟废除“青少年暂缓遣返”(DACA)项目的时间，该计划有效地终止了儿时被带到美国的移民被驱逐出境的现象。尽管包括库克在内的许多科技领袖发起了一系列运动，要求立法者为所谓的“梦想者”提供保护，但目前还没有任何解决方案。

早些时候，美国国家经济委员会(National Economic Council)的白宫主任拉里・库德洛(Larry Kudlow)对库克在中国的经历表示赞赏，并称赞库克在会议期间提供了“最大帮助”。库德洛称，库克还“力挺减税和税收改革”，称其“对商业有好处”，有助于“建设工厂、园区、增加就业机会”，以及在美国的其他投资。（小小）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214671-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:中国苹果公司白宫关税库克

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