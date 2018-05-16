西门子推出增材制造网络 推动全球制造业变革

西门子近日宣布推出“增材制造网络”，致力于为全球制造业提供工业化3D打印设计及工程专门技术、知识、数字化工具和生产能力的在线协同平台。该网络最早于2017年汉诺威博览会上提出概念，当时计划于2018年年中推出，近日则正式发布并推出了一项早期用户方案，以便设计人员和工程师、制造服务提供商、3D打印设备OEM厂商、材料提供商和软件提供商加入这个全新的生态系统。通过加快传播知识，流畅简练的网络商业流程、可追溯性高，并确保高质量功能样件以及批量化产品零件的采购交易，西门子的增材制造网络旨在降低增材制造的总体应用风险，为全球制造业创造全新商机。

增材制造网络合作伙伴EOS公司首席数字官Güngor Kara表示：“如果我们的工程师、设计人员和机器操作人员能够直接使用价值极高的服务、覆盖全球的增材制造系统和关键知识，增材制造的巨大潜力将得到充分释放。西门子的增材制造网络可以帮助建立这些连接，整个市场都能访问这些连接，从而更容易制造创新型增材制造零件，同时也能够在一个全数字化工厂内创建高性能增材制造生产单元。作为增材制造网络的合作伙伴，EOS及其咨询部门Additive Minds与西门子携手将增材制造推向更高水平。”

西门子股份公司数字化工厂集团首席执行官Jan Mrosik指出：“随着创新周期逐渐缩短，企业需要不断回顾产品构思，重构制造流程，重新探索业务模式。增材制造网络增强了我们的‘数字化企业’组合，将现实世界与虚拟世界结合起来，从产品制造商、工程公司、自动化技术供应商一直到服务提供商，为增材制造行业提供了一个共同创造、共同创新的场所和全新的商业务模式。”

西门子的增材制造网络创建了一个开放的生态系统，即时连接高品质成员进行共同创造，帮助他们用最新的增材制造软件工具和打印技术以及材料来实现新产品。零件买家和制造服务提供商可以从简化后的协同、报价、采购和订单监测流程中受益。这有助于使用增材制造进行创新产品设计，用数字化库存替换实物库存，并且按需扩大或缩小3D打印生产规模。以数字化方式实现全球制造行业变革，用工业化增材制造加快已改进产品的交付速度，这正是西门子的愿景中的下一步。

3D 打印和增材解决方案、材料及服务商Stratasys公司的制造解决方案副总裁Scott Sevcik说：“Stratasys和西门子共享同一个增材制造产业化的愿景，这将为客户带来独一无二的优势，帮助他们更加高效、更加经济地创建更好的产品。Stratasys热切希望成为西门子增材制造网络的早期合作伙伴。该网络将是一个非常出色的平台，可以连接生态系统，提高增材制造的可访问性，促进增材制造的应用。我们很高兴以Stratasys行业领先的增材制造技术和专业技术来支持西门子的增材制造网络，将其与我们的世界级服务事业部‘Stratasys 直接制造’相连接。”

通过增材制造网络这一全新途径，西门子将帮助客户获取最新知识和技术从而更便捷地实施工业化增材制造，帮助客户以数字化的方式实现业务变革。

Siemens PLM Software制造工程软件高级副总裁Zvi Feuer指出：“一年前我们做出了承诺，如今我们按计划推出了增材制造网络。为了积累知识、加快推广创新性解决方案，我们必须与一个由行业领导者和初创企业组成的充满活力的生态系统进行协同。我们的网络平台为来自各个领域的用户提供共享的知识，且为用户提供积累、储存和重用这些知识的独特能力。”

惠普公司3D打印商业扩展与开发全球主管Michelle Bockman认为：“惠普致力于实现设计人员、制造商和技术提供商之间的协同和无缝集成，以真正释放3D打印的力量。西门子增材制造网络的推出是整个行业朝这个方向迈出的重要一步。通过该网络平台，用户能够访问惠普Multi Jet Fusion 3D打印技术的提供商、专家和工具，从而成功地帮助他们采用增材制造技术。”

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214672-1.html

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