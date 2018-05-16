一季度A股光伏企业业绩喜忧参半

近日，A股光伏上市企业纷纷晒出2018年第一季度的成绩单。行业总体向好，单晶硅、逆变器巨头继续高歌猛进，电池、组件及辅材等领域则表现为冰火两重天。

近日，A股光伏上市企业纷纷晒出2018年第一季度的成绩单。行业总体向好，单晶硅、逆变器巨头继续高歌猛进，电池、组件及辅材等领域则表现为冰火两重天。

单晶硅企业表现分化

2018年一季度，A股涉硅企业中，单晶硅巨头中环股份和隆基股份继续保持高增长态势，而特变电工净利润下降了一成，航天机电则继续在亏损“泥沼”中挣扎。

中环股份净利增长超三成

2018年开局季，中环股份的营业收入和净利润均实现大幅增长。据财报，其实现营业收入28．02亿元，比上年同期的16．59亿元增长68．91％；实现净利润为1．39亿元，比上年同期的1．06亿元增长31．13％；其中，归属于上市公司股东的净利润为1．25亿元，比上年同期的1．05亿元增长19．44％。

隆基股份净利增长超两成

隆基股份延续之前的高增长态势，业绩继续快速增长。据财报，2018年一季度，其实现营业收入34．70亿元，比上年同期的26．87亿元增长29．14％；实现净利润5．35亿元，比上年同期的4．37亿元增长22．43％；其中，归属于上市公司股东的净利润为5．43亿元，比上年同期的4．40亿元增长23．57％。

通威股份净利增长两成

2018年一季度，通威股份实现营业收入52．21亿元，比上年同期的42．09亿元增长24．04％；实现净利润3．21亿元，比上年同期的2．66亿元增长20．68％；其中，归属于上市公司股东的净利润为3．20亿元，比上年同期的2．66亿元增长20．59％。

特变电工净利下降超一成

与之前的巨头相比，特变电工的业绩有所下滑。据财报，2018年一季度，特变电工实现营业收入80．07亿元，比上年同期的81．68亿元下降1．97％；实现净利润6．87亿元，比上年同期的7．89亿元下降12．93％；其中，归属于上市公司股东的净利润为5．01亿元，比上年同期的6．14亿元下降18．41％。

航天机电亏损略微扩大

更惨的是航天机电，开门季其继续在亏损的“泥沼”中挣扎。据财报，2018年一季度，航天机电实现营业收入14．43亿元，比上年同期的10．32亿元增长39．76％；实现净利润为－1．39亿元，而上年同期则为－1．30亿元，同比亏损增加6．92％；其中，归属于上市公司股东的净利润为－1．35亿元，而上年同期则为－1．26亿元，同比亏损增加7．14％；归属于上市公司股东的扣非净利润为－1．39亿元，而上年同期则为－1．31亿元，同比亏损增加6．11％。

南玻A净利下降近一成

2018年一季度，南玻A虽然营业收入实现增长，然而净利润却有所下滑。据财报，南玻A实现营业收入26．29亿元，比上年同期的22．85亿元增长15．08％；实现净利润为1．59亿元，比上年同期的1．76亿元下降9．66％；其中，归属于上市公司股东的净利润为1．59亿元，比上年同期的1．70亿元下降6．32％；归属于上市公司股东的扣非净利润为1．53亿元，比上年同期的1．49亿元增长2．46％。

电池组件企业冰火两重天

电池及组件领域的企业业绩呈现冰火两重天的状态，正泰电器和横店东磁的净利大幅增长，中利集团则扭亏为盈，东方日升净利下滑两成而向日葵的亏损却增加超五成。

正泰电器净利大涨近七成

2018年一季度，正泰电器实现营业收入50．95亿元，比上年同期的39．81亿元增长27．99％；实现净利润6．42亿元，比上年同期的3．86亿元增长66．32％；其中，归属于上市公司股东的净利润为6．13亿元，比上年同期的3．59亿元增长70．59％。

横店东磁净利增长近七成

据财报，2018年，横店东磁在新能源领域通过增加高效PERC 单晶电池片产能、提升产品转换率、开拓结构性市场空间，提高了该公司高端产品的收入占比，从而提升了盈利能力。

一季度，横店东磁实现营业收入13．98亿元，比上年同期的12．32亿元增长13．46％；实现净利润1．04亿元，比上年同期的0．62亿元增长67．74％；其中，归属于上市公司股东的净利润为1．05亿元，比上年同期的0．62亿元增长67．77％。

中利集团扭亏为盈

2018年一季度，中利集团实现营业收入32．44亿元，比上年同期的29．19亿元增长11．13％；实现净利润为2488万元，而上年同期则为－2．59亿元，同比增长109．61％；其中，归属于上市公司股东的净利润为2186万元，而上年同期则为－2．51亿元，同比增长108．71％；归属于上市公司股东的扣非净利润为1508万元，而上年同期则为－2．52亿元，同比增长105．99％。

东方日升净利下降近两成

与老牌巨头相比，去年业绩表现出色的东方日升则略显颓势。据财报，2018年一季度，东方日升实现营业收入20．81亿元，比上年同期的16．53亿元增长25．87％；实现净利润8169万元，比上年同期的9835万元下降16．94％；其中，归属于上市公司股东的净利润为8018万元，比上年同期的7721万元增长3．86％；归属于上市公司股东的扣非净利润为7860万元，比上年同期的7724万元增长1．76％。

亿晶光电净利下滑超四成

2018年一季度，亿晶光电实现营业收入4．43亿元，比上年同期的7．83亿元下降43．41％；实现净利润533万元，比上年同期的938万元下降43．12％；其中，归属于上市公司股东的净利润为533万元，比上年同期的938万元增长下降43．12％；归属于上市公司股东的扣非净利润为－137万元，比上年同期的523万元下降126．23％。

对一季度业绩大幅下滑的原因，亿晶光电称主要是受行业季节安装量及春节影响，出货量较上年减少且销售价格延续下跌所致。

ST海润亏损收窄三成

受组件出货量下降的影响，2018年一季度，ST海润的营业收入大幅下滑，亏损也因此有所减少。据财报，ST海润实现营业收入2．92亿元，比上年同期的7．58亿元大幅下降61．50％；实现净利润为－1．96亿元，而上年同期则为－2．85亿元，同比亏损缩减31．23％；其中，归属于上市公司股东的净利润为－1．96亿元，而上年同期则为－2．84亿元，同比亏损缩减30．99％；归属于上市公司股东的扣非净利润为－1．96亿元，而上年同期则为－2．79亿元，同比亏损缩减29．55％。

向日葵亏损增加超五成

向日葵在亏损的路上越走越远。据财报，2018年一季度，向日葵实现营业收入19161万元，比上年同期的19171万元微降0．05％；实现净利润为－3989万元，而上年同期则为－2608万元，同比亏损增加52．95％；其中，归属于上市公司股东的净利润为－3864万元，而上年同期则为－2576万元，同比亏损增加50．00％；归属于上市公司股东的扣非净利润为－4028万元，而上年同期则为－2865万元，同比亏损增加40．57％。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214673-1.html

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