电网改革与光伏发展可互相成就

3月20日，国家发改委办公厅发布了356号《关于进一步推进增量配电业务改革的通知》（征求意见稿）。其中首次提到鼓励存量配电网的改革，正式拉开了输配分离的序幕

“作为政府管制业务，配电网在现阶段监管体系还没有完整建立，如果运营者要追求更高的投资回报，就必须在电源上做文章，最大限度的降低服务区域内电源成本，尽可能为终端销售的商业安排提供更多空间。所以，在配电网改革的过程中将极大的促进光伏产业的发展，两者在未来一定会互相成就。”北京先见能源咨询董事长彭立斌近日在第三届世纪光伏大会上如是说。

光伏＋电网成标配

3月20日，国家发改委办公厅发布了356号《关于进一步推进增量配电业务改革的通知》（征求意见稿）。其中首次提到鼓励存量配电网的改革，正式拉开了输配分离的序幕。这一文件将进一步打破行业壁垒，打通配电网市场化障碍，配电网将进一步向社会资本开放。

彭立斌透露：“目前我们从能源局中心了解到，存量配网大概有3000多个供电营业许可证，而企业配网转增量配电网可能会达到2000个，涉及资本预估会超过5万亿，这会是一个比光伏还大的产业。”

“由于配电网经营属于公用设置业务，必然决定了配网价格将属于低收益、长期投资和责任重大的资产，要取得较好的投资收益就必须寻找降低供电成本的最优途径。”彭立斌说，“从目前趋势看，分布式能源会成为配电网的重要支柱，而建设光伏电站更是企业降低电源成本的首选。”

有业内专家预测，随着存量配网的进一步放开且不涉及到补贴问题，所有配电网企业都将尽量建设集中式的用户侧就地消纳光伏电站。这些电站将会成为发电市场的重要主体。

光伏“进” 煤炭“退”

有资料显示，2017年国内光伏新增装机容量已超过煤电。国家电网能源研究所所长李琼慧对此表示，这在能源转型的过程中可以说是里程碑事件；预计在短期未来内，新能源在全部电源装机容量中的比重将超过传统化石能源，进入增量替代的新阶段。其中，光伏的装机规模预计会反超一直领跑的风电。

但是业内人士十分担心未来能源未来发展格局，特别是光伏的市场空间问题以及到2030年的短期未来内如何做到光伏的“进”和煤炭的“退”。

“预计在2030年左右，中东部将会有大量煤电机组面临退役问题，这将为新能源带来非常大的发展空间。”李琼慧告诉记者：“同时，这将会迎来一个新问题――新能源资源量能否满足中东部清洁能源消纳。按目前数据估算，风光电的实际发电量替代中东部煤电发电量是很困难的。在短期未来内，至少到2020年以前，光伏开发的重点是在中东部，并且预计未来电力需求的增长可能要超过原来市场的规划。但这可能仍不能满足需求，还需要对西部地区进一步开发。”

李琼慧解释，2017年以前分布式光伏规模较小，对主电网的影响可以说几乎没有，因此政府相关部门对其管控强度也微乎细微。“但是，随着分布式光伏的发展，在中东部局部地区，如嘉兴，出现了因中午短时间峰谷差巨大，电网调节跟不上的情况。因此对局部地方电网运行有时候就必须得采取一些极端措施。应能源局要求，下一步电网公司要定期分片区、分台区地向社会公布此地区并网接纳能力，以此尽快解决问题。”李琼慧说。

小垄断风险加大

无疑，电网改革将会进一步促进分布式新能源，尤其是分布式光伏的发展。彭立斌预测“见缝插针”的分布式光伏可能会“遍地开花”。“由于获得中心地区的土地成本非常珍贵，处于城市人口密集地区的配电网会想方设法地尽可能利用空间建设光伏电站。随着成本进一步降低，更换屋顶安装光伏电站的情况也将比比皆是。”彭立斌对记者说。

除此之外，彭立斌表示业内还可能会面临三大风险：首先是有可能出现小垄断机制――为了追求更高的投资回报，配电网企业会朝着发、配、售一体化综合发展，但是其中只有配电网业务属于管制业务，这就有可能出现不合理压低其他电站上网电价、减少非自营电站的利用小时数、阻止竞争性业务等不公平待遇；其次，改革后终端电价可能面临下降的问题，在未来竞争中光伏电站电价体系会受到严重挑战；最后，由于投资和效益追逐的驱动，初期一定会有投资方在不考虑电网安全和运行稳定性的情况下，盲目上马光伏电站，这会增加光伏电站系统安全风险。

即便如此，业内人士还是对“光伏＋配网”的组合发展保持乐观态度。中国新能源电力投融资联盟秘书长彭澎说：“光伏项目会吸引更多非电力行业的持有人，甚至一些大型耗能企业有兴趣投资智能配网项目，且重点考虑投资光伏资产。所以，如何结合增量配网和光伏二者的转型需求，是未来分布式市场，甚至整个可再生能源市场的重要动向。无论是在配网端还是在电力资产端，主体都会向多元化趋势发展，并且建立一个多层次市场。”

李琼慧也表示，从电网发展实际出发，电网公司对于清洁能源发展十分支持。“在国外，电网行业已经被认为是夕阳产业，正因为新能源和智能电网的发展，使电网重新回到朝阳产业，电网企业从中也获得新生，这是共赢互助的概念。”李琼慧说。

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