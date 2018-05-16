2025年军事3D打印市场将达到45.944亿美元

国防工业对轻型零部件的需求以及国防实体对3D打印项目的投资是推动军事3D打印市场增长的关键因素。然而，材料供应有限和严格的军事标准限制了市场的增长。

近日，市场研究机构ResearchAndMarkets发布了全球军事3D打印市场的研究报告。报告显示，预计2018年，军事3D打印市场将达到7.998亿美元，预计到2025年将达到45.944亿美元，2018年至2025年的年复合增长率为28.37％。

国防工业对轻型零部件的需求以及国防实体对3D打印项目的投资是推动军事3D打印市场增长的关键因素。然而，材料供应有限和严格的军事标准限制了市场的增长。

根据提供的情况，打印机部门估计将在2018年领导军事3D打印市场。原始设备制造商专注于采用3D打印技术来制造国防设备，这反过来又促成了对3D打印机日益增长的需求。

根据工艺流程，粉末床融合工艺估计将在2018年领导军事3D打印市场。粉末金属3D打印的优势包括多种材料选择和适合原型设计，有助于粉末床熔合工艺的发展。

根据应用情况，原型制造部门估计将在2018年领导军事3D打印市场。防务公司越来越多地使用3D打印来减少传统制造过程中原型转换过程中的浪费，这是推动原型制造市场的关键因素之一。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214675-1.html

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