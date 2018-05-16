跨产业融合成为光伏业发展方向

从第一批采煤沉陷区治理到第二批生态治理和综合利用，再到第三批渔光一体化、光伏农业旅游、光伏美丽乡村建设等跨产业结合，跨产业融合正成为光伏行业探索的发展

随着光伏成本和光伏电价不断降低，各新能源企业有了更多设想。从第一批采煤沉陷区治理到第二批生态治理和综合利用，再到第三批渔光一体化、光伏农业旅游、光伏美丽乡村建设等跨产业结合，跨产业融合正成为光伏行业探索的发展方向。

近日，在“第三届中国光伏＋创新发展论坛暨领跑技术交流会”上，中国经济时报记者见到很多光伏企业的身影，“光伏＋农业”“光伏＋储能”“光伏＋交通”“光伏＋建筑”等跨产业融合模式正在日趋成熟。

协鑫新能源有限公司拥有248个光伏电站，已经建设并网的有69个。为了打造美丽乡村，协鑫新能源有限公司在全国建立了13个牡丹基地，总面积有8000亩。协鑫新能源有限公司副总裁张耀邦对记者表示，牡丹的产业链较长、附加值较高，未来3－4年将发展到2万亩到3万亩左右，把光伏旅游牡丹作为一个自主产业来发展。

通威新能源有限公司已在我国多个省市开发建设了“渔光一体”基地，通过在水面上架设新能源组件，水面下养殖鱼虾等水产品，达到水产养殖和光伏发电协同发展。通威股份有限公司光伏事业部总裁陈星宇对记者表示，当鱼塘的遮光面积达到75％的时候，会促进有益藻类的生长，从而达到“鱼塘产值＋光伏收益”的最优点，将用户综合效益提高5至10倍以上。

中利集团采用“光伏＋农业＋就业”的方式，为全国43个贫困县建设了“贫困村光伏农场”。江苏腾晖电力技术有限公司总裁王伟峰对记者表示，中利探索的“智能光伏＋科技农业、贫困村光伏农场、家庭光伏农场”三代光伏＋农业扶贫模式，创新光伏农业机械化、土地综合利用率和组件单板安装、倾斜度等，不仅降低了土地成本，更能保证实现光伏与其它产业融合的叠加效益。

中南勘测设计研究院新能源分院副院长廖锷展示了智能技术与光伏电站设计领域的结合。据廖锷介绍，中南勘测院建筑信息化模型能将工程项目在全寿命周期中各个不同阶段的工程信息、过程和资源集成在一个模型中，方便工程各方参与使用。通过三维数字技术模拟建筑物所具有的真实信息，为工程设计和施工提供相互协调、内部一致的信息系统，使模型达到设计施工一体化，从而降低工程生产成本，保障工程按时按质完成。

国网电子商务有限公司光伏云事业部负责人谢祥颖则介绍了国网分布式光伏云网，其构建了建站并网云、交易结算云、在线监测云、运维检修云、数据服务云，平台上线以来，接入用户平均增长率37％，交易额持续上升，2018年月均增长率达80％。“用户只需要一个能上网的手机，就能一键实现光伏采购、建设、并网结算，真正实现一步不用跑，在家收红利。”

水电水利规划设计总院副院长易跃春介绍了光伏应用领跑基地建设，目的是通过市场化方式支持先进技术示范，以促进技术进步为基础支撑，加速先进技术市场应用转化，实现光伏发电平价上网。光伏产业发展的宏观目标是加快推进绿色发展，构建清洁低碳、安全高效的能源体系，发展的重点要从提高规模转向提质增效和推进技术进步。目前光伏产业发展进入了新阶段，跨界融合、智能创新将进一步推动光伏产业向绿色和高质量转型。

作为此次交流会的主办方，江苏省能源局局长杭海介绍，江苏省申请第三批光伏应用领跑基地有两个入选，一个是宝应，另一个是泗洪，规模各50万千瓦，在全国10个应用领跑基地当中占到20％的份额。

易跃春在谈到产业跨界融合时说，一要开发与利用兼顾，促进高质量发展。二要创新和跨界融合，破解行业难点。三要坚持技术进步、金融创新，促进成本降低。要创新发展方式，扩大光伏应用范围。让光伏与其它产业融合，实现一加一大于二的发展目标。

总而言之，互联网形态下的能源革命融合“大云物移智”等，跨产业融合正悄然颠覆和改变着光伏生态圈。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214677-1.html

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