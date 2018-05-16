【聚焦】“光伏扶贫”探索风控关口前移

光伏扶贫是国务院制定的“十大扶贫工程”之一。作为政策导向性的项目，在推进过程中出现任何问题，板子无疑都将打在政府身上。

光伏扶贫是国务院制定的“十大扶贫工程”之一。作为政策导向性的项目，在推进过程中出现任何问题，板子无疑都将打在政府身上。

如今，扶贫电站屡屡出现选址错误、产品质量差、安全无保证等重大隐患问题，让不少省份对光伏扶贫项目“既爱又怕”，工程推进也举步维艰。山西省是光伏扶贫第一大省，在近3年的摸索和实践中，率先提出“光伏扶贫”风控关口前移的战略思想，严格实施整体规划和防范风险等措施，力保光伏产业扶贫战果，力图打一场漂亮的光伏扶贫攻坚战。

山西省是全国较早开始光伏扶贫项目试点的省份之一，身负光伏产业扶贫“探索者”“实践者”“推广者”多重使命。经过近3年的摸索与实践，一直严把质量、运维关，主动寻找解决对策，从源头上遏制了问题的产生，不仅要取得2020年光伏扶贫攻坚战的胜利曙光，更要全力确保20年的长久战果。

紧盯“重大日子”

“光伏扶贫属于产业扶贫，要有条件的就上；不具备条件的不能一拥而上”，是山西省最初就提出的指导理念。为让百姓吃上一颗定心丸，要求在每个光伏扶贫项目上落实“三个严格”――严格设定门槛，在企业选择上不以价格论英雄，选择具备长期运行管理能力的企业，鼓励省属国企参与到项目中来；严格选购产品，并严格工程监理，实施全程监管，建立工程监理信息档案，终身负责。

紧盯各企业、各项目的“重点时期”，设立一系列“重大日子”。针对2017年的光伏扶贫项目，严格设定了工程进度时间节点，明确在2018年6月30日前工程过半，11月30日前全部建成并网。未按期开工、建设进度缓慢、未并网的项目，都将视为自动取消光伏发电规模指标。

对工程建设质量不放松，要求逐月通报，保证政府对各项目进展情况“成竹于胸”，督促使项目建设又快又好。

多途径增加收益

“重建设、轻运维”是光伏产业的通病，事实上，即使前期高质量完成，若运维跟不上，也无法确保光伏产品在寿命期内持续“造血”。近期，网上持续曝光一些在组件上晒辣椒、晾衣服的照片，引起业内一片哗然。有知情人透露，在扶贫项目里，这些情况并不少见。

山西省“未雨绸缪”，利用微信平台定期发布电站运维管理知识，增强贫困户运维意识。以临汾市为例，下辖各县均设立了村级电站运维管理微信工作群，方便电站发生故障时及时交流；在汾西县运维微信群里，分管的副县长、扶贫办主任、乡长、村干部、国家电网技术员、电站管理员、运维技术人员一应俱全。

今年，为解决部分县村级电站出现故障但不能及时发现、及时排除的问题，山西省政府结合村级扶贫电站“小、散、远”的特点，启动了“千里眼”监测工程，将全省村级光伏扶贫电站全部录入系统，实现“小的放大管、散的集中管、远的拉近管。”收到了良好的实施效果。

回想2017年底的大雪，得益于临汾市运维单位及时传播电站科学清理积雪方法，统一指挥全市各电站管理员清理，一天时间内清扫完成200多座电站，减少了积雪对发电量的影响，增加了电站收益。

值得一提的是，扶贫电站有一个不成文的规定，村里的管理员也多由附近贫困户担任，工资由运维公司代发，从电站收益里解决，增加就业机会的同时，让贫困户在政府扶贫的事业里再次成为受益者。

扶贫项目政府买单

2017年底，国家下达了“十三五”第一批光伏扶贫电站总规模，山西省规模为102．94万千瓦，占全国总量的1／4，至少需要投入70亿元， 依然面临资金缺口大，政府分期付款时间长等问题。

针对新颁布的《光伏扶贫电站管理办法》提出的“光伏扶贫电站不得负债建设，企业不得投资入股”等要求，为保证项目顺利开展，山西省政府明确了各级财政资金以及定点帮扶和社会捐赠资金优先用于光伏扶贫项目；积极改变建设投资方式，采取企业先期垫资、政府分期付款方式解决资金难题。同时，为缓解企业融资压力，山西省政府还考虑下达专项补助资金，大大缓解市县资金压力和缩短了分期付款时间。

除此之外，山西省政府还主导了集中开展项目前期工作，通过无偿提供用地或土地优惠政策，选择具有实力融资强的企业让利让价等方式，最大限度降低光伏扶贫电站建设成本。

截至2018年2月底，山西省已开工32．3万千瓦，开工率31．3％。其中太原市开工率100％；临汾市开工率70％。据了解，项目全部建成达效后，可让10个深度贫困县、6000多个贫困村，集体经济每年收入增加10万元，帮扶28．47万深度贫困人口每年持续稳定增收。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214678-1.html

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