一场想让你震惊的发布会为何成了罗永浩的自嗨

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静静/文

立夏以来北京第一场大雨，正是锤子科技新品的发布会。虽然大雨磅礴，但没有人因此却步，即便是离观众席非常远的看台票，只有因为罗永浩说这将是锤子科技革命性的一款产品，将会改写人类计算机历史的革命性设备，甚至让失去了灵魂的苹果都会疯狂抄袭的产品。

然而，一场发布会下来，朋友圈却被“失望”刷屏：罗永浩重新定义了“重新定义”；一款Surface Studio的外观仿品；为了创新而创新，强行创新；罗永浩玩砸了（发布会上老罗也一直叨念着“玩砸了玩砸了”）……

不过，可能对于这些评价老罗是不在乎的，因为在整个充满着“自嗨”的发布会最后，老罗说了这么一句话：反正公司不亏损了，我从来就是想让公司改变世界，不是赚你们的臭钱的。

这次的发布会你给多少分？

这是首个在鸟巢举办发布会的手机厂商，罗永浩说这次发布会的人数创造了吉尼斯世界纪录。早在发布会前一个月罗永浩就在微博不遗余力的对这次发布会进行预热，甚至涉及到了精日话题，对这场发布会的预热可以说是创造了新高度，即使“死对头”Zealer也想冒着侵权的风险也想进行直播。

小编甚至提前四个小时兑换门票，那时，据锤子的员工透露，老罗可能还在改PPT，产品Slogan都还在前一夜进行修改。

罗永浩承认锤子一直以来都在进行微创新，但这次6周年，锤子要进行革命性创新。因此，这次新品的Slogan是：重新定义下一个十年的个人电脑。这次锤子科技发布了三款硬件和一个软件。

知道“锤子”中文含义比较滑稽，因此罗永浩表示锤子科技以后所有手机和硬件产品都叫“坚果”。而这次发布会发布的是坚果R1：搭载骁龙845处理器，6GB内存起，后置1200万+2000万双摄像头，前置2400万摄像头，采用了6.17英寸18.7:9广色域全面屏。

在外观设计上这款产品跟上了行业旗舰产品的全面屏，不过前脸被认为像极了一年前，安卓之父的“Essential Phone”。而在软件上延续了效率三件套：闪念胶囊、大爆炸、一步，不过进行了全面升级，新增了全局压感快捷。

在售价上3499元起，与同样采用骁龙845和主摄像头IMX363的小米Mix2S相比起步价要贵了200元。

另一个被罗永浩鼓吹的“最具颠覆性产品”就是坚果TNT工作站（显示器），采用了全新的人机交互模式：通过改变底层交互逻辑，运用“全局手势+语音组合输入”的交互方式。在全局操作过程中，用户只需点击倒水滴型按钮，即可通过语音进行输入及发出语音指令。

虽然罗永浩多次演示并未一次成功，一直喊着“搞砸了”。业界反而对这一交互提出了肯定，认为是走在了行业的前沿。

但外界却给了外观太类似Surface Stuido的评价。

GFK分析师Hank表示，这款产品更像是手机的扩展设备，并不是传统意义上的PC。而该工作站搭载的安卓操作系统，也让很多人士表示了担心：作为生产力工具，安卓系统还是不够让人放心。罗永浩现场演示时多次语音指示失败也佐证了业界的担心。

“语音识别的使用场景需要保证无太多噪音，这就限制了这款产品的使用环境，注定是一个小众产品。”业内人士表示。

对此，锤子科技COO吴德周也表示，坚果TNT工作站面对的还是轻商务的办公环节，如果环境不适合语音输入，可以用鼠标和键盘代替。

Hank表示锤子科技的这款产品作秀成分还是更大些，安卓作为生产力的工具还是很遥远，不是某一个厂商喊个口号就能实现的。

在一个月前的坚果3发布会的最后，罗永浩曾让大家期待锤子科技接下来的革命性产品，他提到，应该把锤粉的期望值拔高，如果他让消费者认为这款手机没那么牛，那么届时推出一款80分的产品便会令大家很震惊了，但是该旗舰机是一款120分手机，他也没办法。

因此，罗永浩认为的120分的发布会你会给多少分？

这次，罗永浩要改变世界了？

不过，也许罗永浩并不在乎外界对这次革命性产品的否定。在发布会过程中，罗永浩说了这么一句话：反正公司不亏损了，我从来就是想让公司改变世界，不是赚你们的臭钱的。

对于一直以来处于亏损甚至多次被传倒闭的锤子来说，罗永浩的这句话可以说是意味深长：锤子科技开始盈利了。

虽然锤子一直未对外公布2017年的销量数据，但在今年5月份，网友分享了GFK2017年中国智能手机市场各大厂商的出货量统计表，联想以179万排名第十，罗永浩转发并评论称联想的数据不一定对，如果对，我们卖的比它多。

也正是因为已经实现了起死回生，实现了盈利，罗永浩的微博又开始变得活跃，又回到了“狂妄自大，口无遮拦”的他。

在为这次发布会预热时，罗永浩在微博写下：5月15号之后，苹果三件套会成为历史上最好的方案（深切缅怀老乔）。接下来，如果没有意外，失去了灵魂的苹果会疯狂地抄袭我们……窃以为。

“5.15号，我们会在鸟巢发布一款久违的旗舰手机……和一个可能改写人类计算机历史的革命性设备，欢迎大家届时兜里揣着傻逼iPhone过来一起观摩学习并见证历史。”罗永浩表示。

没有后顾之忧的罗永浩要开始打造一个更美好世界的远大梦想了？

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214679-1.html

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