亚马逊AWS与创企合作：云服务可放在区块链之上

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月16日消息,据国外媒体报道,亚马逊旗下的云计算部门AWS正与一家名为Kaleido的初创公司合作,让客户更容易将其云服务放在区块链上。

亚马逊AWS云计算部门表示:“向AWS客户引入Kaleido服务,有助于客户更快采取行动(拥抱区块链),且不用自己管理区块链。”以太坊区块链创始人约瑟夫·鲁宾(Joseph Lubin)称这是该技术巨人进入区块链的“重任”举措。

这据悉,Kaleido公司诞生于区块链孵化器Consensys,旨在为AWS客户提供一个“简单按钮”,以便于客户能够便捷使用区块链技术。

“他们可以专注于自己的实际情况,更不需要成为加密技术的博士。我们给他们提供一个简单的平台,客户可以在区块链上建立自己的公司,”Kaleido创始人之一史蒂夫·瑟维尼(Steve Cerveny)。

区块链技术能够记录公共分布式账本上的相关交易,在许多情况下自称能够实现去中介化。这种技术被倡导者认为比现有技术更快捷更安全。

“向AWS客户推出Kaleido服务将帮助客户更快采取行动(拥抱区块链),且不用担心自己管理区块链的问题”,AWS在一份声明中表示。这也是AWS首次向市场推出区块链SaaS解决方案,也有助于亚马逊快速推进区块链项目。

AWS是亚马逊旗下子公司,主要为个人,公司和政府提供云计算平台的付费订阅服务。 AWS正在使用合作伙伴主导的策略,而不是从头开始构建区块链。

“他们一直在寻找合作伙伴,以便于将区块链融入客户的手中,”瑟维尼表示, “他们把区块链通过这种方式推向市场,将会加速客户应用区块链技术。”

以太坊区块链平台创始人鲁宾表示,AWS与Kaleido的合作是科技巨头亚马逊进入区块链领域的最大举措。

“这是整个公司向区块链解决方案转变的重大全面举措,”以太坊创始人鲁宾指出。

他认为区块链还可以帮助亚马逊拓展包括供应链在内的其他业务。 鲁宾表示Consensys负责监管50多个区块链项目,对该技术的拓展很有兴趣。

鲁宾说,“三年前,我们就接到很多公司打来的电话,询问如何使用区块链服务。因为他们的老板要求使用区块链。”鲁宾说。 “而现在,全世界有数以万计的公司已经有成熟的区块链解决方案。”

包括微软和Facebook在内的其他科技巨头也在探索区块链使用案例。

Facebook上周宣布正在进行重组,其中包括组建新的区块链技术研究团队旨在解决隐私问题。实验区块链小组将由最近掌管Facebook Messenger团队的高管大卫·马库斯(David Marcus)负责。

IBM,埃森哲,德勤,摩根大通和汇丰银行等企业都在进行区块链技术研究。(晗冰)

