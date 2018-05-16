亚马逊AWS与创企合作：云服务可放在区块链之上,区块链 aws 亚马逊 云服务 区块链技术
（原标题：Amazon is moving into blockchain with a new partnership）
科技传媒网讯 网易科技新闻 5月16日消息，据国外媒体报道，亚马逊旗下的云计算部门AWS正与一家名为Kaleido的初创公司合作，让客户更容易将其云服务放在区块链上。
亚马逊AWS云计算部门表示：“向AWS客户引入Kaleido服务，有助于客户更快采取行动（拥抱区块链），且不用自己管理区块链。”以太坊区块链创始人约瑟夫・鲁宾(Joseph Lubin)称这是该技术巨人进入区块链的“重任”举措。
AWS周二宣布了其与Kaleido的合作伙伴关系，旨在让客户更容易使用区块链。
这据悉，Kaleido公司诞生于区块链孵化器Consensys，旨在为AWS客户提供一个“简单按钮”，以便于客户能够便捷使用区块链技术。
“他们可以专注于自己的实际情况，更不需要成为加密技术的博士。我们给他们提供一个简单的平台，客户可以在区块链上建立自己的公司，”Kaleido创始人之一史蒂夫・瑟维尼(Steve Cerveny)。
区块链技术能够记录公共分布式账本上的相关交易，在许多情况下自称能够实现去中介化。这种技术被倡导者认为比现有技术更快捷更安全。
“向AWS客户推出Kaleido服务将帮助客户更快采取行动（拥抱区块链），且不用担心自己管理区块链的问题”，AWS在一份声明中表示。这也是AWS首次向市场推出区块链SaaS解决方案，也有助于亚马逊快速推进区块链项目。
AWS是亚马逊旗下子公司，主要为个人，公司和政府提供云计算平台的付费订阅服务。 AWS正在使用合作伙伴主导的策略，而不是从头开始构建区块链。
“他们一直在寻找合作伙伴，以便于将区块链融入客户的手中，”瑟维尼表示， “他们把区块链通过这种方式推向市场，将会加速客户应用区块链技术。”
以太坊区块链平台创始人鲁宾表示，AWS与Kaleido的合作是科技巨头亚马逊进入区块链领域的最大举措。
“这是整个公司向区块链解决方案转变的重大全面举措，”以太坊创始人鲁宾指出。
他认为区块链还可以帮助亚马逊拓展包括供应链在内的其他业务。 鲁宾表示Consensys负责监管50多个区块链项目，对该技术的拓展很有兴趣。
鲁宾说，“三年前，我们就接到很多公司打来的电话，询问如何使用区块链服务。因为他们的老板要求使用区块链。”鲁宾说。 “而现在，全世界有数以万计的公司已经有成熟的区块链解决方案。”
包括微软和Facebook在内的其他科技巨头也在探索区块链使用案例。
Facebook上周宣布正在进行重组，其中包括组建新的区块链技术研究团队旨在解决隐私问题。实验区块链小组将由最近掌管Facebook Messenger团队的高管大卫・马库斯（David Marcus）负责。
IBM，埃森哲，德勤，摩根大通和汇丰银行等企业都在进行区块链技术研究。（晗冰）
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214680-1.html
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