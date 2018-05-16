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“中国技术” 让未来网络更聪明、更智能

点评

科技传媒网 互联网转载 2018-05-16 12:07

展望未来网络的下一步发展，主要是分布在工业互联网领域和结合人工智能的应用。

未来网络、人工智能就像两个轮子一样在推动着网络的发展和社会的进步。在近日举行的“第二届全球未来网络发展峰会”上，被业界誉为“未来网络之父”的中国工程院院士刘韵洁表示，中国未来网络试验设施(CENI)推进平稳，在全球未来网络进入巨大变革的时代，让网络更聪明的“中国技术”完全可以与国际接轨，并有望弯道超车。

未来网络是一条“智能的高速”

互联网经过40多年的发展，已经成为推动国民经济发展的新动能，其与实体经济的深度融合，也正成为经济转型升级的重要途径。据预测，2025年，中国互联网经济将占GDP比重达到22%以上。

什么是未来网络？打个比方，我们现在互联网像一条普通的马路，畅通也结实。不过，在普通马路上你肯定开不出高速上的速度。但眼下渐渐有这样的需求，工业互联网和实体经济融合后，对网络的可展开性、客观性、安全性、移动性，参与服务能力等等方面提出新的挑战，所以怎么在网络上随时方便地开出高速公路上的时速，就是我们研究未来网络在第一阶段要解决的问题。

未来网络的远景是什么呢？它不仅仅是一条高速公路，而是“你需要什么网络我都可以通过软件形成”――它的未来应该与人工智能美妙牵手，更加优胜化、更加可定制化。

CENI――破解网络发展问题，用中国人自己的方法

全球未来网络正在进入巨大的变革时代，我们国家从政府层面也非常重视。在此背景下，国家启动了未来网络实验设施CENI项目。CENI是我国在通信与信息领域布局建设的唯一国家重大科技基础设施，总控中心建在南京，并在北京、合肥、深圳建设3个运行管控分中心，将面向未来网络前沿科学问题，建设一个开放、易使用、可持续发展的大规模通用未来网络试验设施，覆盖全国40个城市。

CENI的操纵系统我们叫CONS，下一步就是把全国组成一个大网，目前在全球还没有人尝试过。CENI项目将在40个城市建设133个边缘网络，用户可以利用该平台通过软件方式生成任何实验网络，如车联网、工业互联网、能源互联网等。CENI将主要针对运营商网络SDN平滑演进及部署实验验证、超大规模数据中心网络实验验证等，另外它有自主学习能力，基于人工智能的网络优化学习实验验证等重难点领域攻克也是CENI的存在意义。目前，我们正通过数据的采集监控、数据分析、网络优化不断优化我们的这个大脑，优化我们的控制器和操作系统。

目前，这个成果已经借助联动A网在多座城市运行了半年多以上，我负责任地讲我们研究的成果是全球最大的网络操作系统，不同于美国“局部的目标”，中国有更大的工程需要，中国的互联网规模需要大的操作系统，因为中国的互联网体量最大，所以破解网络发展问题，必须要靠我们自己。

国产网络操作系统已和国际接轨

展望未来网络的下一步发展，主要是分布在工业互联网领域和结合人工智能的应用。

工业互联网方面主要是边缘云，涉及的方面主要是解决工业互联网安全和实时控制问题、用户只需要一根网线即可拥有各种IT和网络服务、云计算平台与网络通信服务深度融合。此外在航天云制造方面也有一定的应用、中国制造2025等。主要服务的地区是扬子江城市群、珠三角城市群、京津冀城市群等大中小型企业。

另外，未来网络是一个开放的网络，网络安全面临较大威胁，我们下一步准备在人工智能方面，重点解决网络安全问题。眼下，美国MIT公司基于AI的网络攻击智能检测应用AI2，通过智能学习不断改进网络侦查策略，可以检测到85%的网络攻击，误判率是现有方案的1/5。

而中国也有自己的进步， CENI致力于建设一个先进、开放、灵活、国际化、可持续发展的大规模通用试验设施。曾经在传统互联网领域，我国处于跟跑状态，核心技术被国外垄断，网络操作系统缺失曾是困扰我国的最大问题。但现在经过几年的努力，我们设计的国产网络操作系统，已经完全做到了自主可控，且跟国际接轨，这一成果对我国网络安全意义重大。相信到2025年，在新的网络体系架构下，我国在未来网络的一些领域，可以实现弯道超车、全球领跑。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214681-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:人工智能工业互联网

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