布局智能制造最多的机构都有谁？先进制造投资情况分析

2016年相关投资开始增多，并在2017年达到高潮，2018年时，相关融资已经回落，A轮前后的企业占据了大多数，机器人及制造装备占到了一半。

亿欧智库梳理了目前公开披露融资的62家国内先进制造企业，109家参投机构，找到了参与投资较多24家机构，发现国内相关投资在2017年达到高潮，A轮前后企业目前占了大多数，机器人及制造装备企业较多。

由于智能制造范围较广，本次亿欧智库重点研究的是工业机器人及加工装备、工业视觉和工厂数字化和智能化（工业物联网、工业大数据等）三个先进制造相关领域，选取其中近几年公开发布的融资数据进行研究。由于很多企业的融资信息未披露金额，数据缺失较大，故没有对融资金额情况进行分析。据亿欧智库了解，很多机构在制造领域的投资并未公开，故本次研究也只能部分反映相关领域投资情况。

据亿欧智库不完全统计，国内参与投资智能制造的机构和企业超过100家，但集中度较低，约78%只是参与了1家相关企业的投资，参与3家以上企业投资的机构，只占不到6%。参与投资的机构中，约10%是上市公司或专业产业资本，具备产业背景的机构则接近20%左右。参与投资较多的机构如下表所示（参投企业数量相同时，按拼音首字母排名），可见，老牌互联网风投仍旧占据主力位置。

从最近公布的获投时间看，2016年之前很少发生相关融资事件。2016年相关投资开始增多，并在2017年达到高潮，2018年时，相关融资已经回落。通过图中统计及对行业发展的分析，亿欧智库认为，先进制造的早期投资高潮已经渐渐过去，如果没有新的技术或显著推动因素，先进制造行业公司新进入的窗口在逐渐关闭。

从被投企业最近一轮公布的融资轮次看，A轮前后的企业占据了大多数。这也与行业发展相对应，很多企业发展到2017年已经进入产品的市场验证阶段，2018年之后经过市场验证，产品销售速度有望提升。值得注意的是，先进制造融资企业中，有相当一批企业已经成立多年，只是刚好在2017年前后资本关注期获得了融资。这类企业很多把自己的首轮融资称为A轮融资，与新成立的创业公司一轮轮融资的发展路径不同。

从具体投资领域看，亿欧智库统计的62家获投企业中，机器人及制造装备占到了一半，有34家，工业视觉相关企业11家，工业数字化及物联网等相关企业17家。其中，机器人及制造装备整体投资较分散，除德速数控、珞石机器人、Geek+、橙子自动化和翼菲自动化背后有5家甚至7家以上机构参投，大多数企业只有1-2家企业参投，且机构分布非常分散。

工业视觉领域，库柏特、阿丘科技、高视科技等有多家机构投资，多家机构，如百度风投、同创伟业、GGV等，主要投资项目全都集中在了该领域。

工业数字化及物联网等领域，则是集中了真格、经纬、金沙江、达晨、松禾、BAI等主要知名互联网投资机构。由于这部分企业以IT技术为主，且多是新兴公司，因此是互联网VC影响力较大的领域。

总体来看，综合统计数据及亿欧智库私下了解到的信息，实际获投的先进制造企业和参与投资布局的机构明显多于文中数据，且一些在2018年时已经获得新一轮投资的企业并未公布其融资，不少制造业企业对于公布融资并不积极，因此通过公开融资信息对整个智能制造投资进行判断存在一定的误差。

结合对相关领域的具体研究，亿欧智库发现，智能制造领域企业发展相比不少互联网企业缓慢，很多细分领域市场空间较小，且面临行业巨头的挤压，竞争形势严峻。目前的投资机会主要来自软件相关新技术，细分到具体子领域，可选优秀投资标的很少。一些已经成立多年，在行业有一定积累的企业，已经成为本轮智能制造投资重点目标标的。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214682-1.html

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