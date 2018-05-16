波音采用Assembrix软件来保护3D打印飞机零部件的知识产权

飞机制造商波音宣布与以色列公司Assembrix Ltd建立新的合作伙伴关系，该公司以其基于云平台的虚拟化和简化工业3D打印而闻名。通过新签署的协议备忘录(MOA)，波音

飞机制造商波音宣布与以色列公司Assembrix Ltd建立新的合作伙伴关系，该公司以其基于云平台的虚拟化和简化工业3D打印而闻名。通过新签署的协议备忘录(MOA)，波音将采用Assembrix的软件，以保护其在设计和制造过程中与供应商共享的知识产权。

通过使用Assembrix的安全软件，波音公司将能够向相关方发送增材制造设计文件和信息，而不会造成文件被拦截，损坏或解密的风险。借助Assembrix的安全分销系统，波音公司表示将继续加速采用航空应用中的增材制造技术。

在航空航天界，与3D打印技术相关的主要风险之一是在设计阶段危及关键飞机部件。根据去年11月发布的关于航空安全和3D打印的报告的华盛顿特区大西洋理事会的报告，网络安全是飞机制造3D打印的首要考虑因素。通过像Assembrix和波音之间的合作伙伴关系，我们清楚地看到，飞机部门正在认真对待风险并力图克服这一风险。

“这项协议扩大了波音与以色列工业的联系，同时帮助像Assembrix这样的公司拓展业务，”波音以色列总裁David Ivry评论道。“波音向全球供应商寻求严格的质量，时间周期，成本和智力资本标准，Assembrix则完成所有这些工作。”

波音与以色列的关系已经确立，因为该飞机制造公司曾多次与以色列的商业和军事客户建立了合作关系，并依靠以色列工业为其波音公司的许多防务和商业产品(例如F-15 ，AH-64D阿帕奇长弓，737架飞机等)。

Assembrix首席执行官Lior Polak补充说：“我们很高兴能与波音合作，并重视对我们和我们能力的信心。这次合作将有助于我们开发和实施连接世界的创新解决方案，并将增材制造数字线向前推进一步。”

就其增材制造能力而言，波音目前在全球运营超过20个AM设备，并拥有广泛的3D打印部件供应商网络，为其商业，太空和国防部门提供服务。去年，该公司为波音787梦幻客机订购了全球首个由Norsk Titanium获得FAA批准的3D打印结构钛零件。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214683-1.html

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