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北京等7省市公开环保督察整改情况

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科技传媒网 互联网转载 2018-05-16 12:32

经党中央、国务院批准，中央环境保护督察组于2016年11月至12月组织对北京、上海、湖北、广东、重庆、陕西、甘肃等7省（市）开展环境保护督察，并于2017年4月完成

经党中央、国务院批准，中央环境保护督察组于2016年11月至12月组织对北京、上海、湖北、广东、重庆、陕西、甘肃等7省（市）开展环境保护督察，并于2017年4月完成督察反馈。督察反馈后，7省（市）党委、政府高度重视，将环境保护督察整改作为政治责任来担当，作为推进生态文明建设和环境保护的重要抓手，建立机制，强化措施，狠抓落实，取得明显整改成效。

截至2018年4月底，7省（市）督察整改方案明确的493项整改任务已完成357项，其余正在推进中。通过督察整改，一批长期难以解决的环境问题得到了解决，一批长期想办的事情得到了落实。

北京市压实整改责任，建立健全环境保护党政同责、一岗双责机制，积极开展全市环境综合整治，大力推进环保基础设施建设，加快疏解非首都功能，城市总体环境质量和环境精细化管理能力得到明显提升。

上海市以水环境治理、垃圾综合整治等为重点，强化研究部署，狠抓责任落实，严格督察执法，推动解决了城市饮用水源保护、城乡结合部垃圾污染等一批突出环境问题，为探索推进超大城市水环境治理工作积累了经验。

湖北省切实强化湖泊治理，制订不达标水域整治方案，拆除122．2万亩围栏围网和网箱养殖，取缔27．45万亩投肥（粪）养殖和4．5万亩珍珠养殖，对填湖占湖问题开展退地还水、退垸还湖，湖泊水质改善明显。

广东省全面提速环境基础设施建设，2017年新增污水处理能力129万吨／日，新建配套管网约6000公里，其中深圳市投入百亿元资金，新增污水管网1930公里，城市30年快速开发建设形成的污水管网缺口问题得到初步解决。

重庆市强化长江生态保护，制定重点生态功能区产业准入负面清单，禁止在长江干线及主要支流岸线1公里范围内新建重化工项目，在5公里范围内不再新布局工业园区，推进沿江环境风险隐患企业整治搬迁。

陕西省大力开展秦岭生态环境保护和修复治理，编制保护规划纲要，划定禁止开发区和限制开发区，全面拆除违规房地产开发项目，严格规范矿产资源开发活动，目前秦岭地区采石企业数量较2014年底减少约2／3。

甘肃省扎实推进祁连山自然保护区生态环境问题整改，投入治理资金约23亿元，保护区内144宗矿业权已关停143宗，9座在建水电站退出7座，同时已启动生态监测网络建设，对111个历史遗留无主矿山实施生态恢复。

7省（市）督察整改工作取得阶段性成效，但仍然存在一些薄弱环节。

一是少量整改任务进度有所滞后。部分自然保护区内风电、煤矿等违规项目拆除、关停进度滞后，一些地区治污基础设施建设、尾矿库治理和生态环境恢复等整改任务没有达到序时进度要求。

二是个别地区整改力度仍需加大。一些区域流域环境整治、产业和能源结构调整、违建项目清理等整改任务进入攻坚阶段，整改难度加大，工作力度有所减弱，个别地区环境质量改善效果不理想，甚至呈现恶化趋势。

三是一些群众举报环境问题出现反弹。一些地方在督察整改过程中没有举一反三，全面排查，导致部分同类型环境问题依然存在。一些地方因跟踪问效不及时，部分群众投诉问题没有真正整改落实到位，出现重复投诉现象。

督察整改是环境保护督察的重要环节，也是深入推进生态环境保护工作的关键举措。目前7省（市）督察整改报告已经党中央、国务院审核同意，但整改工作还未结束。7省（市）对外公开督察整改情况，就是要进一步强化社会监督，回应社会关切，更好地做好后续各项整改工作。下一步，国家环境保护督察办公室将继续对各地整改情况实施清单化调度，并不定期组织开展机动式、点穴式督察，始终保持督察压力，压实整改责任，不达目的决不松手。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214684-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:环保北京情况公开省市

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