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中原环保：2.4亿元投资“水务+光伏”分布式电站项目

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科技传媒网 互联网转载 2018-05-16 15:00

中原环保5月15日晚间公告，公司采用现金增资方式收购河南晟融新能源科技有限公司75％股权。收购完成后，依托公司污水处理厂资源，控股子公司河南晟融积极推进“

中原环保5月15日晚间公告，公司采用现金增资方式收购河南晟融新能源科技有限公司75％股权。收购完成后，依托公司污水处理厂资源，控股子公司河南晟融积极推进“水务＋光伏分布式电站项目，现已完成项目前期工作，具备实施条件。

公告称，该项目在中原环保旗下具备条件的马头岗污水处理厂、五龙口污水处理厂、陈三桥污水处理厂等10家污水处理厂开展“水务＋光伏”分布式电站项目。总设计容量为34．26兆瓦，预计总投资24027万元。

经初步测算，项目建成并网运营首年发电量3674万度，能够满足10家污水处理厂三分之一用电量。项目运营周期25年，年均收入2828万元（不含税），年均净利润1315万元。

公司表示，通过“水务＋光伏”的模式，充分发挥公司资源优势，增加盈利点并提高盈利能力，项目顺利实施后将对公司长期业绩产生较为积极的影响。

河南晟融主要提供污水处理厂分布式光伏发电项目整体解决方案，此前主要负责建设、运营郑州综保区（航空港区）第二污水处理厂2．1兆瓦分列式光伏发电项目，已于2017年9月30日并网发电。“水务＋光伏”模式具备规模小、建设快、设备简便、占地少等优点，不仅能降低高耗能的污水处理厂运营成本，而且符合国家绿色清洁能源的发展方向。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214685-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:分布式电站中原环保

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