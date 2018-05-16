江苏光伏企业“抢搭”智能制造快车

在目前的技术条件下，风电和光伏为代表的可再生能源，是替代化石能源的最佳方案，尤其是光伏产业，容量较大，发展方便，优势较多。

一期智能制造研修班刚结业，二期班就接着开，但是还是满足不了企业家们对智能制造政策及技术的求知渴望。5月14日，由省经信委、市经信委主办，南京日报社创新商学院承办的“智能制造与新能源产业发展”中小企业高管创新转型研修班在上海交通大学开班，来自江苏新能源产业的50多位企业家参加的培训。江苏省可再生能源行业协会秘书长施新春告诉记者：“在智能制造风口下，新能源企业如何发展？企业家们迫切需要更多的培训，帮助他们转型升级为‘质造’。”

光伏是“风口”

在目前的技术条件下，风电和光伏为代表的可再生能源，是替代化石能源的最佳方案，尤其是光伏产业，容量较大，发展方便，优势较多。研修班授课专家上海国际问题研究院于宏源向记者指出，“如果配合以储能和智能电网的传输，光伏未来的发展将不可限量，这也是为什么越来越多的企业家意识到，要学习智能制造，改进设备，做强企业。”

南京高速齿轮制造有限公司总监刘朝晖坦言，“中国制造产业发展快，对我们来说，挑战非常大，我们必须运用好新的技术，生产体验感更好的产品，通俗地说，智能制造下的设备，可以让客户像了解身体一样了解自己的设备。”

记者获悉，南京高齿正在全力将设备升级为智能设备。“为给设备穿上传感器，我们就能获得相应的数据，随时监测设备，对设备的运行状态进行预判。”刘朝晖透露。

“智”造节“能”

智能制造对于大部分企业来说，增加了硬件的成本。不过，现场大部分企业家向记者表示，新技术投入初始会增加设备成本，但是，从长期来看，对企业高效率运转效果明显。

刘朝晖指出，“上了新技术，相应的基础硬件成本肯定是高了，但是，我们通过智能大数据可以主动维护，不再是被动维修，提前预判了故障，防患于未然，最终反而降低了成本。”

江苏省可再生能源行业协会秘书长施新春物也表示，“互联网、大数据共享等新技术都能有效地为制造业企业节‘能’。”对于可再生能源行业企业来说，运维阶段成本一直居高不下。由于供电厂、光伏站设在全国不同地方，每家光伏企业又生产不同的产品，有自己的技术，各家企业的基本生产与技术数据并没有整体共享，这就给维修带来高额成本。比如一个地方的光伏站出现问题，哪怕是一个小问题，只需要十几块钱的设备就能解决，但是，由于修理技术没有共享，生产企业不得不派工程师出差前往解决，费力又费财。如果有大数据共享平台，运维成本则可以大大降低。

据悉，为满足更多企业家的需求，江苏省经信委、南京市经信委加大了企业智能制造、工业4．0等专题培训。作为省经信委2018年度中小企业“百千万”人才培育计划实施项目之一，南京日报社创新商学院承办的“智能制造”中小企业高管创新转型研修班共有4期，面向江苏中小制造业企业高管，积极推动智能制造交流合作。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214686-1.html

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