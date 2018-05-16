极米发布3款无屏电视新品：激光电视10999元起,电视 无屏 流明
科技传媒网讯 网易科技新闻5月16日，5月15日，极米在成都总部宣布推出三款2018年度无屏电视新品：H2、H2 Slim，以及激光电视皓・LUNE。此外，极米还公布了两项重大战略：1、将和百度联合成立AI无屏实验室；2、加快在全球市场的布局。
此次极米发布的3款新品中，旗舰款H2在亮度、画质、体验上均实现较大幅度升级，上市价格4999元；定价3999元的H2 slim在较上一代旗舰产品体积缩小近20%前提下保证了同等亮度水平。此外，这两款小型无屏电视还都搭载了HDR10技术和运动补偿技术，观看体育赛事的体验将更为优秀。万元级的激光电视新品“皓・LUNE”则拥有0.25:1的超短焦投射比，只需离墙15.6cm就能投出80英寸画面，离墙26.7cm就能投射100英寸画面，最大可投射150英寸巨幕，亮度达到2700ANSI流明，相较于市面上其他万元级激光电视所标注的5000流明光源亮度超出近90%，可真正满足日常客厅白天使用的亮度要求。
极米董事长、CEO钟波表示，极米自身定位于一家硬件+内容平台+光学基础技术产业为核心业务的新经济公司。在产品层面，极米则不会去做低价产品和低端产品。他认为，极米未来的无屏电视应该通过AI技术成为连接整个智慧家庭的“心脏”。通过和百度成立AI实验室也将有助于极米在产品应用层面快速形成自己的核心竞争力。
在全球市场拓展方面，钟波表示极米目前已开拓了北美、欧洲等重点市场，在海外众筹发售了极米无屏电视H1和CC， 今年极米将重点布局南美、东南亚、俄罗斯等市场。线上渠道方面，极米将通过和Amazon、Aliexpress、Alibaba全球、ebay等电商巨头的合作实现全球推广。
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