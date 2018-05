迅速提升,马斯克称Model 3本周日产量将突破500

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月16日消息,据CNBC报道,目前,特斯拉Model 3的产能问题引发很多人关注,投资者和预订用户都在焦急地等待特斯拉在本季度末达到每周5000辆的生产速度,尽管这个目标已经延后了大约6个月时间。现在,特斯拉首席执行官伊隆·马斯克(Elon Musk)表示,他们正在取得“巨大进步”,因为他相信特斯拉Model 3本周每天的产量“很有可能”超过500辆,比上个月增加了75%。

在致给员工的电子邮件中,马斯克写道:“这周,我们Model 3的产量很有可能每天超过500辆,跨越所有Model 3的生产障碍。”他还要求,如果有人知道生产速度的任何具体瓶颈,“你们应该让我知道”。

就在几周前,马斯克还证实,特斯拉每周生产的Model 3仅为2000多辆。但他也表示,他们始终在努力解决一些重要的瓶颈问题,这可能会促使产量大幅增加。马斯克在5月2日表示:“在过去的24小时里,我们在超级工厂实现了一个可持续保持的速度,每周电池组的产量超过3000个。而且实际上达到了一个高峰时段,按照那种速度每周大约可生产5000辆Model 3。”

长期以来,超级工厂电池组生产始终是Model 3生产中最重要的瓶颈之一,但现在它基本上已经解决了。特斯拉的弗里蒙特工厂也有些问题,Model 3主要在这里组装。但马斯克表示,为了修复在Model 3生产过程中出现的两个机器人瓶颈问题,特斯拉上周末举行了“黑客马拉松”提供帮助。

马斯克最近的这些举措可能已经产生了影响,帮助Model 3的产量提高到每周3500辆。在接下来的两个月里,特斯拉似乎有望实现每周5000辆的生产目标。

不过两名内部消息人士透露,特斯拉位于加州的弗里蒙特工厂将于5月底(5月26-31日)停产6天,以安装其新款Model 3车型的装配线。特斯拉此前曾警告称,本季度将有10天暂时停工,因为该公司解决了限制Model 3产量提高的制造问题,这被视为影响特斯拉长期盈利能力的关键。特斯拉发言人拒绝置评。

特斯拉一直在努力寻找解决制造瓶颈的办法,包括增加量产Model 3的新装配线。马斯克此前承认,过度依赖机器人已经使这项任务变得更复杂。特斯拉上个月曾关闭弗里蒙特工厂装配线,2月份也曾关闭数日。马斯克表示,计划中的停产是为了让公司有时间进行升级,以帮助实现在6月底前每周生产6000辆汽车的目标。

为了实现这一目标,马斯克上个月表示,所有Model 3生产线都将24小时全天候运转。路透社了解到,总装配线上的团队已经实行三班制,这能够最大限度提高产能。而车身团队(汽车外壳组装)也正在进行12小时轮班制。(小小)

