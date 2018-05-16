迅速提升，马斯克称Model 3本周日产量将突破500

（原标题：Leaked email says Tesla may have huge burst of Model 3 production this week）

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月16日消息，据CNBC报道，目前，特斯拉Model 3的产能问题引发很多人关注，投资者和预订用户都在焦急地等待特斯拉在本季度末达到每周5000辆的生产速度，尽管这个目标已经延后了大约6个月时间。现在，特斯拉首席执行官伊隆・马斯克（Elon Musk）表示，他们正在取得“巨大进步”，因为他相信特斯拉Model 3本周每天的产量“很有可能”超过500辆，比上个月增加了75%。

在致给员工的电子邮件中，马斯克写道:“这周，我们Model 3的产量很有可能每天超过500辆，跨越所有Model 3的生产障碍。”他还要求，如果有人知道生产速度的任何具体瓶颈，“你们应该让我知道”。

就在几周前，马斯克还证实，特斯拉每周生产的Model 3仅为2000多辆。但他也表示，他们始终在努力解决一些重要的瓶颈问题，这可能会促使产量大幅增加。马斯克在5月2日表示:“在过去的24小时里，我们在超级工厂实现了一个可持续保持的速度，每周电池组的产量超过3000个。而且实际上达到了一个高峰时段，按照那种速度每周大约可生产5000辆Model 3。”

长期以来，超级工厂电池组生产始终是Model 3生产中最重要的瓶颈之一，但现在它基本上已经解决了。特斯拉的弗里蒙特工厂也有些问题，Model 3主要在这里组装。但马斯克表示，为了修复在Model 3生产过程中出现的两个机器人瓶颈问题，特斯拉上周末举行了“黑客马拉松”提供帮助。

马斯克最近的这些举措可能已经产生了影响，帮助Model 3的产量提高到每周3500辆。在接下来的两个月里，特斯拉似乎有望实现每周5000辆的生产目标。

不过两名内部消息人士透露，特斯拉位于加州的弗里蒙特工厂将于5月底（5月26-31日）停产6天，以安装其新款Model 3车型的装配线。特斯拉此前曾警告称，本季度将有10天暂时停工，因为该公司解决了限制Model 3产量提高的制造问题，这被视为影响特斯拉长期盈利能力的关键。特斯拉发言人拒绝置评。

特斯拉一直在努力寻找解决制造瓶颈的办法，包括增加量产Model 3的新装配线。马斯克此前承认，过度依赖机器人已经使这项任务变得更复杂。特斯拉上个月曾关闭弗里蒙特工厂装配线，2月份也曾关闭数日。马斯克表示，计划中的停产是为了让公司有时间进行升级，以帮助实现在6月底前每周生产6000辆汽车的目标。

为了实现这一目标，马斯克上个月表示，所有Model 3生产线都将24小时全天候运转。路透社了解到，总装配线上的团队已经实行三班制，这能够最大限度提高产能。而车身团队（汽车外壳组装）也正在进行12小时轮班制。（小小）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214688-1.html

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