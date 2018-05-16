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IDC：甲骨文云业务继续保持强劲增长

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科技传媒网 e-works数字化企业网 2018-05-16 15:10

甲骨文今天宣布IDC认可了Oracle云的发展态势和增速。IDC 2018年4月发布的公有云服务追踪报告显示，在2016和2017年度，甲骨文在所有企业应用SaaS供应商中占据最大

甲骨文今天宣布IDC认可了Oracle云的发展态势和增速。IDC 2018年4月发布的公有云服务追踪报告显示，在2016和2017年度，甲骨文在所有企业应用SaaS供应商中占据最大的市场份额，在前10大PaaS供应商中发展最快。

甲骨文产品开发总裁Thomas Kurian表示：“Oracle云正在重新定义企业创新、竞争和实现现代化的方式。无论企业想从哪里开始他们的云旅途，甲骨文都可提供全面、集成的云服务，协助他们更快地进行创新和业务转型。我们认为，IDC此次发布的公有云服务追踪报告进一步印证了Oracle云提供的价值。”

IDC全球半年度公有云服务追踪报告监测全球公有云服务的表现，每半年发布一次收入估算数据。该报告追踪并详述公有云服务提供商的历史业务表现，同时预测未来5年的市场规模，涵盖53个国家和地区及多达80个市场类别。在该报告中，企业应用SaaS指IDC市场客户关系管理、企业资源管理（包括人力资本管理、财务、采购、订单管理、项目组合管理和企业资产管理）、工程、供应链管理、运营及制造应用。

甲骨文是世界上唯一一家提供完整云组合产品的公司，涵盖基础设施即服务（IaaS）、平台即服务（PaaS）和软件即服务（SaaS），为客户提供了独特的优势。现在，Oracle云服务为超过195个国家的客户提供SaaS、PaaS和IaaS服务，日事务处理量高达550亿。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214690-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:甲骨文云平台

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