江苏移动全力推进信息惠民工程深入落地

提速降费再出击 企业上云赋新力

记者5月16日从江苏移动“深化提速降费，共创美好生活”专题发布会上获悉，江苏移动实施提速降费再加码、力推八项新举措，涉及网络建设、资费调整、流量权益、宽带服务四大方面，不仅直接让利客户，更加快促进江苏经济的转型升级。会上，江苏移动还发布了两朵“合营云”，进一步推动“企业上云”计划加速落地。据悉，移动云现已服务全省政府、教育、金融、科技等行业客户近万家，为推动江苏高质量发展贡献力量。

四大方面加码提速降费

江苏移动始终积极响应政府号召，自2015年开展提速降费工作以来，高质量建成4G基站14.5万个、推进光纤升级改造、启动5G试验网建设。2017年取消手机国内长途漫游费，让2700万客户每年可节省通信费用2.66亿元。手机上网流量三年平均单价累计下降79%，国际语音及流量资费降幅下降均超过90%，商务宽带产品较互联网专线优惠超50%。

截至目前，超6300万移动电话用户、超1300万宽带用户正在享受提速降费带来的便捷实惠。在此基础之上，江苏移动2018年再推四大方面提速降费新举措，为客户、企业和社会创造更多价值。

网络建设方面，江苏移动持续完善4G精品网络覆盖，搭建城乡高速宽带网络。江苏移动采用3D-MIMO、分布式皮基站等新技术新设备，满足重点大型场馆、景区对4G网络的超大容量需求;在实现交通枢纽、热点区域4G网络全覆盖的基础上，开展容量及覆盖问题专项建设，大幅提升网络质量。在宽带方面，加快光纤到户改造和用户迁移，老小区100%实现光改，全网具备200M以上接入能力，同时按需部署10G无源光接入系统，满足千兆带宽需求。加快农村基础设施建设，在完成两批1477个行政村带宽升级的基础上，2018年将实现南通、镇江、扬州、淮安共计776个行政村的宽带提速，进一步缩小城乡“数字鸿沟”。

资费调整方面，7月1日，江苏移动将全面取消流量“漫游费”，预计惠及2600万客户。对高星级客户，推出高端尊享计划，可享受大陆及港澳台、国际漫游不限量权益，另外，江苏移动还推出128/158/198元等档次不限量套餐，套餐流量全部拓展为国内流量;对30/50/70元流量包进行扩容，扩容后流量增加50%以上;推出“一元爽”日租卡，包含百度、咪咕、微博、芒果、头条、优酷、腾讯等定向流量，其他国内流量按1元/800M/天收取，允许叠加。

此外，江苏移动持续下调流量国漫费用。国际/港澳台现有数据漫游230个方向(含航空/海事漫游)全部纳入3/6/9元区，其中包天不限量方向达到202个，让客户在国际漫游时也能享受不限量优惠。

流量权益方面，江苏移动进一步丰富流量产品，全面推广“流量安心服务”。丰富定向流量资费和假日包等灵活周期产品，合计预计惠及用户超千万。推出“任我听”咪咕音乐、“任我玩”咪咕游戏定向包。联合阿里通信联名卡，推出每天2元全国不限量的“大淘卡”，以及每天1元500M的“小淘卡”。

宽带服务方面，江苏移动降低家庭宽带、企业宽带和专线使用费，助力“双创”。2018年将加快光纤到户改造和用户迁移，老小区100%光改。宽带资费持续下降，比去年下降81%。在2017年下调互联网专线标准资费的基础上，简化商务宽带产品，集中打造百兆带宽商务版，大幅下调目录价，推动企业实际接入成本降低15%，合计预计惠及企业用户150万家，以实际行动让客户和企业切实受益，助力“互联网+”发展。

两朵“合营云”为企业上云赋能

在深入落实提速降费的同时，江苏移动还积极融入全省信息化建设，联合产业优势资源，全力推进“企业上云”计划，助力信息惠民工程扎实落地。

发布会现场，江苏移动发布的江苏移动阿里合营云、江苏移动华为合营云“两朵”云也颇受关注。江苏移动利用自身在网络、机房、客户及属地化服务方面的优势，分别结合阿里云在云计算研发技术、产品体系、生态伙伴等方面的丰富经验，华为公司在云计算服务器、存储、网络硬件的提供等方面的长处，依托江苏移动在南京的数据中心资源打造了江苏移动阿里合营云，基于江苏移动无锡太科园五星级数据中心打造了江苏移动华为合营云平台。

两朵“合营云”可提供上万台云主机、20PB云存储以及2T的出口带宽服务能力，为广大江苏政企客户提供云计算、云存储、云网络、云安全、云管理等基础服务能力，以及合作伙伴的第三方优势应用、移动自有的云计算等业务，还可以通过整合各自的优势资源，构建云整体解决方案。

江苏移动在云计算方面也有着非常深厚的技术储备，为两朵“合营云”的发展奠定了坚实的基础。移动云是基于业界主流的OpenStack架构，采用自主研发的方式，面向政府、企业和公众推出的新型云计算平台。可为客户提供弹性计算、云网络和云安全等基础设施产品，以及数据库、大数据分析等平台服务，并通过开放云市场引入桌面云、舆情通、办公系统等海量优质应用。

说起移动云带来的便利，某大型车联网公司感触颇深。因该公司主要从事车联网的信息化服务，所以对网络质量、云服务提供商的要求非常高。为此，江苏移动为其量身打造了移动云+物联网+大数据的融合解决方案。移动云强大的资源储备、弹性伸缩能力、大数据分析服务及属地化支撑能力，很好地满足了该公司数据量大、计算性能要求高的需求，对突发的数据量高峰也应对自如，得到了客户的一致认可。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214691-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm