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新版《流星雨》上线 创意呈现QQ浏览器四大升级功能

点评

科技传媒网 中华网 2018-05-16 15:15

新版《流星雨》上线 创意呈现QQ浏览器四大升级功能

　　5月16日，QQ浏览器正式升级四大产品功能——“搜索直达”、“识你所见”、“发现附近”与“AR发现”，通过拓展多维度、立体化的浏览方式，帮助用户发现更多兴趣可能。同时，QQ浏览器携手《流星雨》原版MV导演邝盛发布新版《流星雨》创意MV短片，创意呈现四大产品升级功能，助力用户发现力Max。

　　在早期，浏览器是为用户浏览互联网的一个工具，然而随着移动互联网技术的不断演进以及用户的消费升级，用户对互联网浏览的需求场景正在不断拓宽，尤其是9095后用户，他们更希望为自己感兴趣的优质内容、服务和产品买单。基于这样的消费者洞察，QQ浏览器在2017年开始从传统工具平台向内容发现平台转型，并提出了“跟着兴趣走下去”的品牌升级理念，构建并丰富优质内容库。而此次，QQ浏览器依托自身大数据分析与AI技术的支撑，升级四大功能，是希望为用户丰富浏览发现的手段，从而提供多维度、立体化的浏览方式，突破既有内容浏览的定式，将浏览从线上虚拟世界，联动到对线下物理世界的探索欲发现，从而助力用户发现更多兴趣可能。

新版《流星雨》上线 创意呈现QQ浏览器四大升级功能

　　此次，QQ浏览器携手华语知名MV导演邝盛推出新版《流星雨》创意MV短片，借用90后熟知的经典流行文化符号，组建发现者天团Finder4，来呈现此次QQ浏览器四大产品功能升级特点，从而提升用户对于浏览器产品能力的认知。同时，视频在创意和表达方式上，也贴合时下年轻人的视频浏览兴趣，可以说，这个创意MV本身也在为用户提供兴趣浏览。

　　https://v.qq.com/x/page/k0654w2yi6k.html

　　据悉，全新升级的四大产品功能，分别是：“搜索直达”，基于对用户浏览行为海量数据分析，为用户提供更高效直达的搜索结果，用户在搜索栏输入关键词，天气、汇率、股票、翻译等都可一搜即达;“识你所见”，借助AI技术帮助用户通过趣味化的方式探索世界，现在QQ浏览器可智能识别植物、红酒、汽车等多个领域;“发现附近”，利用LBS技术让用户掌握自己即时位置的同时，同步获取更多附近生活及娱乐信息;“AR发现”，结合用户兴趣，联动其他品牌打造全新的消费体验，如携手可口可乐、杜蕾斯等品牌推出了“密语瓶营销”、“手势营销”等创新营销玩法，帮助用户探索发现兴趣世界的同时，也助力合作品牌提升商业价值。

新版《流星雨》上线 创意呈现QQ浏览器四大升级功能

　　目前，在“跟着兴趣走下去”的内容发现平台定位方向下，QQ浏览器深得年轻用户的心，月活跃用户总数已达3亿，其中90后、95后用户占多数。近两年，QQ浏览器一方面不断完善优质内容建设，覆盖了资讯、小说、动漫、视频、游戏、社交、购物等兴趣内容和生活服务领域;一方面，加快丰富浏览手段的步伐，从而实现在内容集合和技术手段两方面助力用户发现更多兴趣可能，突破传统互联网浏览方式的限制，为用户与物理世界连接提供技术触点，多维度的去探索世界，真正“跟着兴趣走下去”。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214692-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:创意浏览器《流星雨》

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