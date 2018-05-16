陕西省太阳能光伏产业发展势头良好

记者日前从省工信厅新能源产业处获悉，一季度，我省新能源产业发展势头良好，重点企业产值及产品产量都呈现增长态势。业内专家预测，今年全年我省太阳能
记者日前从省工信厅新能源产业处获悉，一季度，我省新能源产业发展势头良好，重点企业产值及产品产量都呈现增长态势。业内专家预测，今年全年我省新能源行业能够实现产值586亿元左右，同比增长约15％。
一季度全省新能源行业20户重点企业累计完成工业总产值93．75亿元，同比增长18．9％。行业中各类重点产品产量增速喜人，其中生产硅片25442万片、生产太阳能电池组件功率合计1747兆瓦、生产光伏玻璃1108万平方米，同比分别增长2．58％、40％、3％，保持了较好的增长势头。
一季度，隆基绿能科技股份有限公司实现产值25．37亿元，与去年同期相比实现了增长。隆基乐叶光伏科技股份有限公司一季度实现产值29．16亿元，同比增长24．5％，生产单晶太阳能电池组件功率合计780兆瓦，同比增长62．16％，保持快速增长势头。这两户企业规模较大、产值较高，对行业拉动作用明显。
商洛比亚迪实业有限公司一季度实现产值13．86亿元，同比增长127．6％，生产太阳能电池组件功率合计367兆瓦，同比增长35．17％。经过去年的技术改造，商洛比亚迪太阳能电池组件的产量以及发电效率都有所提高，再加上隔膜纸项目的试生产和电解液项目的满产，促成了今年以来产值和产量的大幅提升。
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