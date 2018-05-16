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截至2017年全球累计海上风电容量达到18.81GW

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科技传媒网 电缆网 2018-05-16 15:19

2017年，全球海上风电迎来了高速增长，截至2017年底，全球累计海上风电容量达到18．81GW。户用单套规模扩大，已经达到9．8kw／户，未来有望继续提高，直接拉动户

2017年全球海上风电迎来了高速增长，截至2017年底，全球累计海上风电容量达到18．81GW。户用单套规模扩大，已经达到9．8kw／户，未来有望继续提高，直接拉动户用装机规模。

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根据全球风能协会统计，2017年，欧洲海上风电新增装机容量达到了创纪录的3．148GW，增长率为25％，其中英国新增1．68GW，德国新增1．25GW。目前，欧洲11个国家共拥有4000多台海上风机，总装机容量15．8GW。中国2017年新增装机1．16GW，累计海上风电装机容量2．79GW，同比增速71％。

《风电发展“十三五”规划》海上风电建成并网5GW，在建10GW。根据国家2016年11月29日《风电发展“十三五”规划》，到2020年底，我国海上风电并网装机容量将达到500万千瓦以上，开工容量超过1000万千瓦。根据风能杂志数据，截止2017年8月，国内在建海上风电项目4．8GW。2017年1－9月，国内海上风电招标量达到2．9GW。未来装机容量有望提升。

2018年4月11日，国家能源局批复了《广东省海上风电发展规划（2017―2030年）（修编）》。根据《规划》内容，到2020年底前广东省计划开工建设海上风电装机容量达1200万千瓦以上，其中建成投产200万千瓦以上；到2030年底前建成约3000万千瓦。今年以来多地积极响应海上风电政策，海上风电将进入高速发展周期。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214694-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:达到累计海上风电容量18.81GW

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