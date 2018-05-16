截至2017年全球累计海上风电容量达到18.81GW

2017年，全球海上风电迎来了高速增长，截至2017年底，全球累计海上风电容量达到18．81GW。户用单套规模扩大，已经达到9．8kw／户，未来有望继续提高，直接拉动户
2017年，全球海上风电迎来了高速增长，截至2017年底，全球累计海上风电容量达到18．81GW。户用单套规模扩大，已经达到9．8kw／户，未来有望继续提高，直接拉动户用装机规模。
根据全球风能协会统计，2017年，欧洲海上风电新增装机容量达到了创纪录的3．148GW，增长率为25％，其中英国新增1．68GW，德国新增1．25GW。目前，欧洲11个国家共拥有4000多台海上风机，总装机容量15．8GW。中国2017年新增装机1．16GW，累计海上风电装机容量2．79GW，同比增速71％。
《风电发展“十三五”规划》海上风电建成并网5GW，在建10GW。根据国家2016年11月29日《风电发展“十三五”规划》，到2020年底，我国海上风电并网装机容量将达到500万千瓦以上，开工容量超过1000万千瓦。根据风能杂志数据，截止2017年8月，国内在建海上风电项目4．8GW。2017年1－9月，国内海上风电招标量达到2．9GW。未来装机容量有望提升。
2018年4月11日，国家能源局批复了《广东省海上风电发展规划（2017―2030年）（修编）》。根据《规划》内容，到2020年底前广东省计划开工建设海上风电装机容量达1200万千瓦以上，其中建成投产200万千瓦以上；到2030年底前建成约3000万千瓦。今年以来多地积极响应海上风电政策，海上风电将进入高速发展周期。
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214694-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm
1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；
2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；
3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。
4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。
常摊开着一张电子城物业所服务的园区平面图，上面详细描绘了产业园的每个角落
年糕妈妈定制：高颜值又好用的野餐垫
西门子近日宣布推出“增材制造网络”，致力于为全球制造业提供工业化3D打印设计及工程专门技术、知识、数字化工具和生产能力的在线协同平台。
科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。