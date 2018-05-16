今日看点：3D打印数据安全至关重要 波音已经开始行动

5月16日消息，记者从甘肃省肿瘤医院获悉，该院骨与软组织肿瘤二科李晶主任团队，使用3D打印的全锁骨人工假体替代修复因肿瘤破坏缺损的原锁骨，最大限度地保留上

5月16日消息，记者从甘肃省肿瘤医院获悉，该院骨与软组织肿瘤二科李晶主任团队，使用3D打印的全锁骨人工假体替代修复因肿瘤破坏缺损的原锁骨，最大限度地保留上肢功能，成功地将肿瘤的切除与功能重建完美地结合起来。今日的3D打印行业还有哪些值得关注的重要内容呢？

3D打印技术让你在炎热夏日下拥有凉爽感觉

最近来自特拉华大学的研究人员研发出一种原型窗户，通过添加一种液体能将太阳光从直射转变成发射，从而让你的爱车在强烈的阳光下依然保持凉爽。

使用外部加压切换玻璃从不透明到透明是可行的，但每平方英尺100美元，造价太高。但通过将智能技术与3D打印相结合，研究人员研发出一种价廉且易于制造的智能玻璃原型，由一个薄膜覆盖的3D打印塑料面板制成。该面板运用了光学结构，意味着光线折射能后原路返回。这些结构在充满液体的甲基水杨酸酯(与塑料的光学性质相匹配)时变得透明。

而且智能玻璃的成本将是目前智能玻璃成本的十分之一，因为3D打印智能玻璃可以用同样的方法制造出许多塑料部件，而且不需要复杂的光电技术。研究人员使用Stratasys公司的Objet30Pro3D打印机制造塑料面板，并利用Stratasys的透明3D打印光聚合物VeroClear为他们的可转换的智能玻璃原型完成了循环反射结构。

科学家使用四种生物墨水3D打印组织，植入大鼠体内无排异可用于癌症研究

加利福尼亚大学洛杉矶分校（UCLA）的研究人员已经开发出一种技术，该技术使用改装的3D打印机来构建治疗性生物材料。他们希望在不久的将来，按需打印的复杂皮肤组织可用于皮肤移植或其他手术。

该工艺是第一个使用多种材料进行自动立体平版打印的生物技术，因为传统的立体平版打印技术只使用一种类型的材料。Khademhosseini表示，研究人员使用了四种生物墨水，在他们的研究中表示，该工艺可根据需要使用尽可能多的墨水。

研究人员首先使用3D打印过程来制作简单的形状，如金字塔。然后，他们转向复杂的三维结构，模仿肌肉组织和肌肉骨骼结缔组织的一部分。然后他们用3D血管网模拟肿瘤的3D打印形状。他们通过将它们植入大鼠中来测试3D打印结构。老鼠的身体结合了人造材料，结构没有被拒绝。这些3D打印的肿瘤允许研究人员在各种癌症的研究中测试生物模型。

3D打印数据安全至关重要！波音已经开始行动

如今，随着3D打印产业的蓬勃发展，3D打印知识产权（IP）的保护变得越来越重要。特别是在航空航天工业，竞争激烈，知识产权保护成为主要关注点。

在新的协议备忘录（MOA）中，美国跨国航空巨头波音公司与以色列软件公司Assembrix签署协议，以保证其3D打印零件的数据安全。据了解，近日发布的数字化分布式制造链MIP.AI幂派，也提出了关于3D数据安全的解决方案，可以有效保护设计者的知识产权。

惠州首家3D打印临床应用研究中心成立

3D打印技术可以做什么？今天，惠州市第三人民医院给出了一个新答案――该院成立了惠州首家3D打印临床应用研究中心，通过国内3D打印技术领域定检机构，引进3D打印设备与技术团队，致力于把3D打印技术更广泛地应用于医疗临床领域，实现个性化精准治疗。

从上世纪80年代开始，我国医疗界就开始探索3D打印技术的临床应用，根据患者需要，用3D打印技术能模拟重建组织、器官修复治疗方案，并快速制备适合不同患者个性化要求的生物医用材料。

事实上，近几年来在惠州临床医疗领域，3D打印技术已经得到初步应用，用于为复杂的外科手术制作辅助设备、人体器官模型等。记者了解到，早在2016年，惠州市第三人民医院骨科医学中心就成功开展了3D打印技术指引下的膝关节置换术。2017年初，该神经外科医疗团队又采用3D打印辅助技术，成功完成了3例开颅手术。

上海郊区乡村将现多栋3D打印建筑

2018年5月12日，上海市金山区枫泾镇新义村“天域・新义田园综合体”项目现场，建设施工人员正对一幢3D打印建筑进行施工安装。不久后，将有10栋3D打印建筑亮相建设中的天域.新义田园综合体。

该项目以“众创入乡”、农民充分参与和受益为特色。通过出租农民闲置房屋，将美丽乡村建设向众创空间打造转型，为企业和创客提供创新创业新平台，也为农民增收提供新载体新渠道。首批9幢农户附属房屋将被打印成为众创空间，房屋建筑垃圾也将成为环保再生打印材料。

甘肃省首例3D打印内植物手术在省肿瘤医院完成

5月15日，记者从甘肃省肿瘤医院获悉，该院骨与软组织肿瘤二科李晶主任团队，使用3D打印的全锁骨人工假体替代修复因肿瘤破坏缺损的原锁骨，最大限度地保留上肢功能，成功地将肿瘤的切除与功能重建完美地结合起来。据悉，这是甘肃省内首次将3D打印内植物假体使用于骨与软组织肉瘤患者的手术治疗领域。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214695-1.html

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